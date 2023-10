Новый трейлер вестер-шутера с магией Soulslinger: Envoy of Death знакомит с боевой системой ©

В Soulslinger: Envoy of Death, которая выйдет в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года, вы наденете поношенные ботинки стрелка, пойманного в ловушку в Лимбо и которому поручено захватывать души для самой Смерти.

Новый трейлер знакомит с некоторыми ключевыми элементами истории и дает обзор игрового процесса, в котором есть элементы рогалика, множество безумных перестрелок от первого лица и крафта.

«На момент запуска раннего доступа игра будет содержать только первый мир и примерно треть всего запланированного контента. Мы планируем продолжить разработку игры и выпустить вторую главу в раннем доступе и третью главу в полной версии. Мы планируем, что полная версия будет намного более усовершенствованной, чем текущая версия. Она должна содержать все оружие, реликвии, перки и улучшения, которые мы намеревались добавить, а также все главы и финал Soulslinger: Envoy of Death», – сообщили разработчики из Headup.

Кроме того, Soulslinger: Envoy of Death примет участие в Steam Next Fest с 9 по 16 октября. Демо-версия будет дополнена новыми функциями и улучшениями производительности во время Next Fest.

Soulslinger: Envoy Of Death выйдет на ПК (Steam) в 2024 году.