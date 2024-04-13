Обновление раннего доступа шутера Soulslinger: Envoy of Death добавляют новую локацию, боссов, оружие и многое другое

Последнее обновление для Soulslinger: Envoy of Death, шутера от первого лица в стиле рогалик на тему Дикого Запада, добавляет новый мир: Забытое кладбище, четырех новых врагов, нового босса по имени Графиня, новое оружие, обновленные элементы управления геймпада, обновленные визуальные эффекты «Ядовитой пули», а также призрачную сущность и кровь. Были добавлены сущности и связанные с ними способности и перки. Вы также можете построить Тотем Силы для улучшения характеристик и Сферу Провидца, которая отслеживает ваши характеристики.
В Soulslinger: Envoy of Death вы надеваете ботинки стрелка, оказавшегося в загробной жизни и призванного собирать души для самой Смерти. Однако в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд: вам предстоит сражаться с Картелем, злой преступной организацией, живущей за могилой, и узнавать больше о своей прошлой жизни, прежде чем ответить на зов Смерти.
Soulslinger: Envoy of Death примет участие в фестивале FPS в Steam с 15 по 22 апреля.