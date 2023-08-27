Вестерн-шутер с магией Soulslinger: Envoy of Death получил геймплейный трейлер

Вам предстоит стать вестником смерти — сущностью, которая владеет непревзойдённой силой в Лимбе, мире между жизнью и смертью. Вы можете развивать свои навыки, стрелять из лука душ и участвовать в жестокой борьбе с криминальным синдикатом из потустороннего царства.

Посетите Прибежище — удивительную землю, где живут необычные существа, скрывающие тёмные секреты своей истории. Выбирайте, кому доверять и кого бояться: каждое ваше решение может изменить ход вашего приключения. В этом фэнтезийном мире, напоминающем Дикий Запад, вы будете наблюдать за историей, в которой рассказывается о том, как один человек попытался обмануть саму смерть.

Во время этого приключения вы должны собирать мощное оружие и получать постоянные улучшения в Прибежище, чтобы с каждым разом становиться лучше. Станьте непобедимым стрелком и продемонстрируйте свою силу всем врагам.