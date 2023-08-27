Вестерн-шутер с магией Soulslinger: Envoy of Death получил геймплейный трейлер

Elder Games — одна из студий разработки игр в Венгрии. Когда-то ее представлял только один человек, Эде Тарсоли, но в последнее время команда расширилась до нескольких человек. За последние полтора десятилетия они были очень активны и представили несколько игр разных стилей и жанров. А следующим их релизом станет Soulslinger: Envoy of Death.
На Future Games Show она получила новый трейлер, в котором также был продемонстрирован игровой процесс. История о сборщике душ, которому поручено разобраться с Картелем. Это организация потусторонних существ, которая пытается вырваться из своей тюрьмы, похищая души. Мы должны помешать им сделать это.
Судя по трейлеру, нас ждет стремительная охота на демонов, в ходе которой мы сможем утверждать свою волю с помощью пистолета и постепенно развивающихся сверхъестественных способностей. Окружающая среда и мир обещают быть довольно мрачными и мрачными, с некоторыми фэнтезийными и западными нотками.
Soulslinger: Envoy of Death разрабатывается для ПК, а ее ранняя версия ожидается позднее в этом году. в Steam. Демо уже доступно.