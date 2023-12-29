В GOG стартовала раздача приключения South of the Circle

Пришло время очередной раздачи игры в GOG. В течение следующих 72 часов (до 1 января 17:00 по московскому времени) вы сможете забрать свою копию South of the Circle — эмоционального повествования с глубокой многослойной кинематографической историей, разработанной State of Play Games и опубликованной 11 bit Studios.
В этой игре основной сюжет задает вопросы о последствиях жизненного выбора, карьеры или настоящей любви, маневрирования между настоящим и прошлым. Это мастерски исполненное кинематографическое ощущение для зрителей, которые ищут эмоциональные и душераздирающие моменты.
Забрать игру можно по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG. Или же на странице игры.
Если раздача не отображается, воспользуйтесь ссылкой: https://www.gog.com/giveaway/claim (увидите сообщение: {} или {"message":"Already claimed"} — это означает, что игра была добавлена в библиотеку gog).
Сообщение {"message":"Already claimed"} есть, но игра не добавилась в библиотеку
Спустя 15 минут попробовал еще раз, и сработало
Вот это разрыв эпика:)))