В GOG стартовала раздача приключения South of the Circle

Пришло время очередной раздачи игры в GOG. В течение следующих 72 часов (до 1 января 17:00 по московскому времени) вы сможете забрать свою копию South of the Circle — эмоционального повествования с глубокой многослойной кинематографической историей, разработанной State of Play Games и опубликованной 11 bit Studios.

В этой игре основной сюжет задает вопросы о последствиях жизненного выбора, карьеры или настоящей любви, маневрирования между настоящим и прошлым. Это мастерски исполненное кинематографическое ощущение для зрителей, которые ищут эмоциональные и душераздирающие моменты.

Забрать игру можно по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG. Или же на странице игры.