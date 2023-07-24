Тактическая пошаговая RPG с котами Space Cats Tactics вышла на ПК ©

Mitzi Games объявила, что пошаговая тактическая ролевая игра в стиле космической оперы Space Cats Tactics вышла сегодня в Steam. Space Cats Tactics сочетает в себе пошаговые тактические бои на кораблях и управление экипажем внутри корабля. Вы будете сражаться в напряженных космических сражениях с боевыми кораблями, огромными материнскими кораблями и другими вражескими судами, уклоняясь от природных опасностей, таких как астероиды или облака космического газа, или уничтожая их. Но вам также придется управлять своей командой, пока вы это делаете, выбирая, какие части корабля вы отправите им для работы, чтобы воспользоваться его многочисленными возможностями. Между миссиями вы будете модернизировать свой корабль и управлять непростыми отношениями между членами вашей команды.

Эпическая история игры, разворачивающаяся в сеттинге космической оперы, ставит вас в шкуру космического кота капитана Митци — наемника, нанятого для контрабанды корабля «Кьюриосити» в отдаленный уголок галактики. Но очень скоро вы обнаружите, что на этом корабле есть нечто большее, на что вы рассчитывали. На карту поставлено больше, чем судьба одного корабля, и вы обнаружите, что половина галактики гонится за вами по пятам. Вам предстоит решить, как вы подойдете ко всей этой миссии: вы можете быть праведным героем, мстительным пиратом, обаятельным мошенником.