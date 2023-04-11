Space Roguelike Adventure 11.10.2022
6.7 3 оценки

На VK Play началась бесплатная раздача платформера Space Roguelike Adventure

PastKNIGHT
Новости

В игре предстоит расправиться с космическими преступниками и спасти Вселенную.

На игровой площадке VK Play началась раздача Space Roguelike Adventure — пиксельного платформера, в котором предстоит расправиться с врагами и спасти Вселенную. «Рогалик» можно скачать бесплатно.

Space Roguelike Adventure расскажет историю о том, как магнитное поле одной из планет разрушило защитный барьер планеты-тюрьмы Абаказ. После этого на воле оказалось множество преступников, с которыми встретится главный герой игры.

В платформере обещают пять уникальных планет, энергетические мечи и голову единорога в качестве одного из боссов. Также в Space Roguelike Adventure появятся процедурно-генерируемые уровни и две концовки.

Раздачи и скидки
Источник  
-6
0
Последние посты по игре Space Roguelike Adventure
Space Roguelike Adventure "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.10.2022] {ndck76}
Space Roguelike Adventure "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.10.2022] {ndck76}
Space Roguelike Adventure "Трейнер +3" [1.0] {Abolfazl.k}
Space Roguelike Adventure "Трейнер +3" [1.0] {Abolfazl.k}
Комментарии: 0
Ваш комментарий