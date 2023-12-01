Приключенческий боевик с оружием в стиле гун-фу Spine получил первый трейлер геймплея

Разработчик Nekki выпустил первый игровой процесс своей предстоящей игры-боевика Spine. Трейлер, представленный на PC Gaming Show: Most Wanted, демонстрирует футуристический мир киберпанка Spine, перестрелки, захватывающую боевую систему, кинематографический боевик и яркую эстетику граффити. Spine выйдет на ПК и консолях.

Spine — это однопользовательская игра в жанре экшн с богатым сюжетом, в которой игрок берет на себя роль мятежной уличной художницы Редлайн в сопровождении ее разумного боевого имплантата Spine. Присоединяйтесь к ним, когда они бросят вызов автократическому режиму искусственного интеллекта корпорации Tensor и научатся доверять друг другу. По мере того, как игроки совершенствуют свое взаимопонимание со Spine, они улучшают рефлексы Редлайн и приобретают потрясающие комбо, а уникальная операторская работа и боевая хореография, разработанные специалистами по боевикам, позволяют им воплотить главного героя своего собственного боевика.