Приключенческий боевик с оружием в стиле гун-фу Spine получил первый трейлер геймплея

Разработчик Nekki выпустил первый игровой процесс своей предстоящей игры-боевика Spine. Трейлер, представленный на PC Gaming Show: Most Wanted, демонстрирует футуристический мир киберпанка Spine, перестрелки, захватывающую боевую систему, кинематографический боевик и яркую эстетику граффити. Spine выйдет на ПК и консолях.
Spine — это однопользовательская игра в жанре экшн с богатым сюжетом, в которой игрок берет на себя роль мятежной уличной художницы Редлайн в сопровождении ее разумного боевого имплантата Spine. Присоединяйтесь к ним, когда они бросят вызов автократическому режиму искусственного интеллекта корпорации Tensor и научатся доверять друг другу. По мере того, как игроки совершенствуют свое взаимопонимание со Spine, они улучшают рефлексы Редлайн и приобретают потрясающие комбо, а уникальная операторская работа и боевая хореография, разработанные специалистами по боевикам, позволяют им воплотить главного героя своего собственного боевика.
Может что то даже интересное, но нужен нормальный гемплей)
Я бы сказал, дизайн героини такой себе, мне кажется npc в C77 поинтереснее выглядят.
Возможно скинчики в игре будут красивше.
Мысль про бои с использованием импланта слямзили по ходу с фильма "Апгрейд". Интересно как будет выглядеть это все? Если бой от первого лица, то вообще не о чем, если от третьего, то убого или сделают кнопку нажал и катсцена и так по каждому бою.
Выглядит как всегда многообещающе,а в итоге на релизе пока не понятно что будет...