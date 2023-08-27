Японский хоррор Spirit Hunter: Death Mark 2 выйдет на Западе в конце февраля 2024 года

В этой игре вы оказываетесь в роли Кадзуо Ясики, главы древнего рода, который знает всё о сверхъестественном. Вы будете расследовать странное дело о серии смертей, которые происходят в одной из школ в пригороде Токио. Каждые десять лет в этой школе умирает один из учеников или учителей, и никто не знает причину. Вы должны выяснить, кто или что стоит за этими убийствами, и остановить его, прежде чем будет слишком поздно.

Во время прохождения вам необходимо общаться с разными персонажами, которые могут быть свидетелями, подозреваемыми или союзниками. Вам нужно собирать улики и подсказки, которые помогут вам раскрыть правду. Вы также будете решать разные головоломки, которые проверят вашу логику и интуицию.