Японский хоррор Spirit Hunter: Death Mark 2 выйдет на Западе в конце февраля 2024 года

Компания Aksys Games объявила, что Spirit Hunter: Death Mark 2, третья часть серии Spirit Hunter, разработанной Experience Inc., выйдет в конце февраля 2024 г. для PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК. Эксклюзивный компакт-диск с оригинальным саундтреком из 14 треков будет доступен в североамериканском интернет-магазине Aksys.
В Spirit Hunter: Death Mark 2 Кадзуо Яшики возвращается в Город Х, чтобы расследовать сверхъестественные явления в Академии Коноэхара. Как и в предыдущих выпусках игры, разработчики использовали японские мифы и фольклор, чтобы создать захватывающую и детальную историю ужасов. Некоторые старые лица возвращаются, чтобы помочь Яшики в его поисках, а двухмерный режим боковой прокрутки предлагает новый способ исследования локаций. Будьте готовы: когда дух атакует, серьезная ошибка означает верную смерть.
Когда-то были слухи о новой Siren для PS4 и на этом всё, а жаль
А на юге выйдет?