Данные показывают, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - самая ожидаемая игра Game Pass в 2024 году

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызывает огромную волну ожиданий. Игра прочно зарекомендовала себя как один из самых желаемых релизов в Steam, но, похоже, пользователи Xbox Game Pass не менее заинтересованы в игре.
Данные свидетельствуют о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — самый ожидаемый запуск Game Pass в 2024 году. Пользователь Твиттера Baiisun недавно потратил много времени на сбор этих цифр с помощью Google Trends. Пользователь сравнил популярные поисковые запросы с поисковыми запросами игры в Google и YouTube, чтобы получить среднюю статистику.
Это привело к приблизительным результатам, которые поставили S.T.A.L.K.E.R. 2 на первое место. Также важно отметить, что данные отражают поисковые запросы в период с января по март 2024 года, поэтому рейтинги могут измениться к концу года.
Ниже приведены наиболее ожидаемые релизы по данным исследования:
- Stalker 2
- ARK 2
- Hollow Knight Silksong
- THE Elder Scrolls 6
- Manor Lords
- Hellblade 2
Все три лучшие игры показали довольно близкие результаты, с небольшими различиями в рейтингах. Однако крупные релизы 2024 года для Xbox, такие как Hellblade 2 и Indiana Jones, оказались в этом списке на удивление низко. Пользователь утверждает, что интерес к таким играм резко возрос после запуска их трейлеров, но со временем фанаты потеряли интерес.
Fallout 5 также попала в список, поэтому не все, чего ждут фанаты, было официально анонсировано. Однако это могло быть результатом интереса к недавнему телесериалу, которая привела к аналогичному росту популярности старых игр, таких как Fallout 4.
После многочисленных задержек выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец запланирован на 5 сентября. Игра выглядит как один из лучших однопользовательских шутеров за последние годы, так что на нее стоит обратить внимание.
Оставь надежду всяк сюда входящий.
аминь
Ну если Вавра в компании 11 человек, и CryEngine в обнимку делают Kingdom Come 2.. то тут, людей поболее будет. И результат Должен быть. Должна быть Игра.
Нет, Федя, Нет. Надежды поставить надо куда подальше
Враньё)!..
да ну
Честно, уверен что ру комуниту больше ждёт фанатские глобал моды на сталкач сделанные с душой, по типу S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Update 2.0, чем вторую политотную часть.
Для меня самая ожидаемая игра в этом году кингдом кам 2, а потом уже всё остальное. сталкеры там хелблейды и так далее.
Офк в данном случае никаких предзаказов, а только плей тест на торрентах и ютубах, а потом уже покупка.
Её только вчера анонсировали и уже самая ожидаемая? А если на днях Крайзис 4 покажут, тоже будешь говорить что теперь Крайзис 4 самая ожидаемая?)))
Лучше торрент онли, авторы публичные русофобы
Радует силксонг на 3 месте.
Вот поржу если они туда еще денуву поставят)
так речь про геймпасс им плевать на вашу девунову
ARK 2 ждут только те кто не играл в арк, и не знает отношение разработчиков к комьюнити
Не факт что он выйдет в сентябре!
Че это за статистика? челики реально арк 2 от дизеля больше ждут чем THE Elder Scrolls 6? попахивает нае....))))
Ну геймплей был на выставке. Там ещё тодик говард рядом стоял.
Речь про реальный геймплей с показом всех механик и составляющих а не демка где ни хрена нет.
Кто те уникальные люди, ожидающие этот скам?!
я, ждущий, чего они в игру понапихают, но качать и, тем более, играть не буду)
Чего там с таким нетерпением ждать? Внятного за все время показано мало, а что было реально показано выглядело плохо. Так то лучше вообще не питать иллюзий насчет отличного продолжения, предпосылок к этому вообще нет.
ЧерноБыль али не Быль?
СмутаРулит )))
все мы знаем что она будет снова перенесена
Хз- я больше жду длс к Элден рингу. Конечно, хотелось бы и сталкер погамать, но что-то мне кажется, что даже если его и выкатят в сентябре, то старт у него будет проблематичный.
ахахаха
Простите, в голосину орнул
мне будет интересно посмотреть, чего они там понапихают в свой щедевр
5 сентября? 🤣🤣🤣
Да так оно и есть
Особенно ожидаема двумя весёлыми белорусами. Вот чуваки оторвутся когда эта сталкеросодержащая масса вывалится в свет..