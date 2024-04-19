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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 944 оценки

Данные показывают, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - самая ожидаемая игра Game Pass в 2024 году

monk70
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызывает огромную волну ожиданий. Игра прочно зарекомендовала себя как один из самых желаемых релизов в Steam, но, похоже, пользователи Xbox Game Pass не менее заинтересованы в игре.

Данные свидетельствуют о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — самый ожидаемый запуск Game Pass в 2024 году. Пользователь Твиттера Baiisun недавно потратил много времени на сбор этих цифр с помощью Google Trends. Пользователь сравнил популярные поисковые запросы с поисковыми запросами игры в Google и YouTube, чтобы получить среднюю статистику.

Это привело к приблизительным результатам, которые поставили S.T.A.L.K.E.R. 2 на первое место. Также важно отметить, что данные отражают поисковые запросы в период с января по март 2024 года, поэтому рейтинги могут измениться к концу года.

Ниже приведены наиболее ожидаемые релизы по данным исследования:

  1. Stalker 2
  2. ARK 2
  3. Hollow Knight Silksong
  4. THE Elder Scrolls 6
  5. Manor Lords
  6. Hellblade 2

Все три лучшие игры показали довольно близкие результаты, с небольшими различиями в рейтингах. Однако крупные релизы 2024 года для Xbox, такие как Hellblade 2 и Indiana Jones, оказались в этом списке на удивление низко. Пользователь утверждает, что интерес к таким играм резко возрос после запуска их трейлеров, но со временем фанаты потеряли интерес.

Fallout 5 также попала в список, поэтому не все, чего ждут фанаты, было официально анонсировано. Однако это могло быть результатом интереса к недавнему телесериалу, которая привела к аналогичному росту популярности старых игр, таких как Fallout 4.

После многочисленных задержек выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец запланирован на 5 сентября. Игра выглядит как один из лучших однопользовательских шутеров за последние годы, так что на нее стоит обратить внимание.

-35
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
TameIgnacio

Оставь надежду всяк сюда входящий.

14
hipard

аминь

4
SoRaS3

Ну если Вавра в компании 11 человек, и CryEngine в обнимку делают Kingdom Come 2.. то тут, людей поболее будет. И результат Должен быть. Должна быть Игра.

0
Natural Explorer SoRaS3

Нет, Федя, Нет. Надежды поставить надо куда подальше

-2
1ABB1

Враньё)!..

4
z8TiREX8z

да ну

-5
CRYM0RY

Честно, уверен что ру комуниту больше ждёт фанатские глобал моды на сталкач сделанные с душой, по типу S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Update 2.0, чем вторую политотную часть.

3
вупсич пупсич

Для меня самая ожидаемая игра в этом году кингдом кам 2, а потом уже всё остальное. сталкеры там хелблейды и так далее.
Офк в данном случае никаких предзаказов, а только плей тест на торрентах и ютубах, а потом уже покупка.

2
darkMarshall

Её только вчера анонсировали и уже самая ожидаемая? А если на днях Крайзис 4 покажут, тоже будешь говорить что теперь Крайзис 4 самая ожидаемая?)))

4
Dick_Thunder

Лучше торрент онли, авторы публичные русофобы

0
hpi

Радует силксонг на 3 месте.

1
Ivan Nevaжno

Вот поржу если они туда еще денуву поставят)

1
-zotik-

так речь про геймпасс им плевать на вашу девунову

-2
Steampar

ARK 2 ждут только те кто не играл в арк, и не знает отношение разработчиков к комьюнити

1
SERGEY-SP

Не факт что он выйдет в сентябре!

1
Гасен

Че это за статистика? челики реально арк 2 от дизеля больше ждут чем THE Elder Scrolls 6? попахивает нае....))))

1
Комментарий удален
hpi

Ну геймплей был на выставке. Там ещё тодик говард рядом стоял.

0
saa0891 hpi

Речь про реальный геймплей с показом всех механик и составляющих а не демка где ни хрена нет.

2
da2dy

Кто те уникальные люди, ожидающие этот скам?!

0
Pycckuu_XAKEP

я, ждущий, чего они в игру понапихают, но качать и, тем более, играть не буду)

-1
Walkan90

Чего там с таким нетерпением ждать? Внятного за все время показано мало, а что было реально показано выглядело плохо. Так то лучше вообще не питать иллюзий насчет отличного продолжения, предпосылок к этому вообще нет.

0
Кей Овальд

ЧерноБыль али не Быль?

0
GoodMyzarian

СмутаРулит )))

0
hipard

все мы знаем что она будет снова перенесена

-1
Alex Row

Хз- я больше жду длс к Элден рингу. Конечно, хотелось бы и сталкер погамать, но что-то мне кажется, что даже если его и выкатят в сентябре, то старт у него будет проблематичный.

-1
Kortver

ахахаха

Простите, в голосину орнул

-1
Pycckuu_XAKEP

мне будет интересно посмотреть, чего они там понапихают в свой щедевр

-2
Abarmot90

5 сентября? 🤣🤣🤣

-3
Cидoрыч

Да так оно и есть

-3
Петр Стрельцов

Особенно ожидаема двумя весёлыми белорусами. Вот чуваки оторвутся когда эта сталкеросодержащая масса вывалится в свет..

-5