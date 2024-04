GSC Game World представила зловещий эмбиент в рамках продвижения STALKER Legends of the Zone

Компания GSC Game World представила часть саундтрека консольного сборника S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone. Релиз состоялся после шоу Xbox. Мелодия Wasted to the Zone создаёт жуткую атмосферу Зоны отчуждения.

Трилогия Legends of the Zone включает игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat и S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Консольные порты доступны на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series. Фанаты серии раскритиковали решение разработчиков не добавлять улучшений в порты.

А позднее в этом году состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 5 сентября на ПК и Xbox Series, за выпуск отвечает бывший директор ID@Xbox.