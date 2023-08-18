На S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl делают мод по Need for Speed: Underground 2

На S.T.A.L.K.E.R. делают мультиплеерный мод по тематике Need for Speed: Underground 2. Разработка стартовала только в июле, но в настоящий момент авторы уже успели провести несколько тестов. Закончить работу планируют в течение года.

Среди заявленных особенностей: возможность выбора собственной машины с возможностью регулировать её характеристики, новая игровая карта и специальный режим игры по сети. Создается мод на движке Тень Чернобыля.