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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
9.3 13 691 оценка

На S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl делают мод по Need for Speed: Underground 2

PastKNIGHT
Новости

На S.T.A.L.K.E.R. делают мультиплеерный мод по тематике Need for Speed: Underground 2. Разработка стартовала только в июле, но в настоящий момент авторы уже успели провести несколько тестов. Закончить работу планируют в течение года.

Среди заявленных особенностей: возможность выбора собственной машины с возможностью регулировать её характеристики, новая игровая карта и специальный режим игры по сети. Создается мод на движке Тень Чернобыля.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ЛАГАРИУМ

ХАХАААА держите меня 7 ро

3
Pycckuu_XAKEP

лол, прикольно, гляну)

2
Angry_Shark

Нах...я, а главное зачем?
Как S.T.A.L.K.E.R. и NFS U2 связаны? Что употребляют авторы?
Го мультиплеерный мод S.T.A.L.K.E.R. и Command & Conquer, вперемешку с Assassin's Creed.

1
Ronbfd1

может и что то курили, лично мне идея понравилась. Мод сделает игру из одних жанров в вообще другие жанры

1
Merelone

На Unity проще сделать, чем на кривом движке жралкера)

0
fordmonde572

бедного сталкера всё мучают .

0
Ольга Бузова

Эрон дон дон ,маслину пой мал ,оооууу - крезис шнайп дейбл уан ,лави петуша...

0
РикоЧико

Звучит здорово.))))

0
Кроллег

Это на столько плохо, что даже хорошо.

-1