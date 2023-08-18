На S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl делают мод по Need for Speed: Underground 2

На S.T.A.L.K.E.R. делают мультиплеерный мод по тематике Need for Speed: Underground 2. Разработка стартовала только в июле, но в настоящий момент авторы уже успели провести несколько тестов. Закончить работу планируют в течение года.
Среди заявленных особенностей: возможность выбора собственной машины с возможностью регулировать её характеристики, новая игровая карта и специальный режим игры по сети. Создается мод на движке Тень Чернобыля.
ХАХАААА держите меня 7 ро
лол, прикольно, гляну)
Нах...я, а главное зачем?
Как S.T.A.L.K.E.R. и NFS U2 связаны? Что употребляют авторы?
Го мультиплеерный мод S.T.A.L.K.E.R. и Command & Conquer, вперемешку с Assassin's Creed.
может и что то курили, лично мне идея понравилась. Мод сделает игру из одних жанров в вообще другие жанры
На Unity проще сделать, чем на кривом движке жралкера)
бедного сталкера всё мучают .
Эрон дон дон ,маслину пой мал ,оооууу - крезис шнайп дейбл уан ,лави петуша...
Звучит здорово.))))
Это на столько плохо, что даже хорошо.