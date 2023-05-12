Новое видео Star Citizen показывает заброшенные аванпосты, которые появятся в Alpha 3.20, и новый бренд корабля "Mirai" ©

Сегодня Cloud Imperium Games, разработчик Star Citizen, выпустила новое видео, показывающее грядущий контент для растущей космической игры. Первая часть видео демонстрирует пятнадцать новых заброшенных аванпостов, которые будут добавлены в игру в альфа-версии 3.20, которая должна появиться этим летом.

Вторая часть видео посвящена Mirai, новому суббренду MISC, специализирующемуся на настройке производительности. Хотя сегодня мы получаем некоторую информацию, первый корабль Mirai будет представлен на неделе запуска Invictus 2953, которая дебютирует 19 мая, а также несколько дней, в течение которых игра будет доступна всем бесплатно.

Тем временем растущая краудфандинговая кампания Star Citizen продолжает развиваться, и общая сумма недавно превысила 569 миллионов долларов (569 544 282 доллара на момент написания этой статьи). Количество зарегистрированных пользователей также недавно превысило 4,5 миллиона и сейчас составляет 4 570 486 человек.