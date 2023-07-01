Видео Star Citizen раскрывает информацию о массивной станции "Серафим", которая заменит Порт Олисар ©

Star Citizen можно считать старой игрой, несмотря на то, что она еще не вышла, а это значит, что некоторым из ее ассетов уже несколько лет. Один большой объект скоро будет заменен на еще более большой.



Порт Олисар - это космическая станция, вращающаяся вокруг планеты Crusader. Это также очень известное место для поклонников Star Citizen, поскольку это была самая первая точка спавна, реализованная в игре, когда постоянная вселенная открылась в версии 2.0.



Несмотря на то, что она любима многими, она также устарела и кроме того, слишком мала, чтобы вместить все игровые функции, необходимые космической станции сегодня. Например, на ней нет ни госпиталя, ни грузового сектора. Cloud Imperium Games выпустила новое видео, демонстрирующее преемника Порт-Олисара, станцию Серафим.



Она в четыре-пять раз больше своей предшественницы и оснащена всеми удобствами, необходимыми для поддержки всех текущих игровых циклов, а также пространством для расширения. Он будет реализован в ближайшее время в версии Alpha 3.20.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $593 миллиона ($593,581,397 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4,682,562.

Star Citizen выйдет в XXI веке, но это не точно.