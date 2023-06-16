Paradox Interactive полноценно представила глобальную стратегию Star Trek: Infinite ©

В честь капитана Жана-Люка Пикара компании Paradox Interactive и Nimble Giant Entertainment по лицензии Paramount Consumer Products представили подробности грандиозной стратегической игры Star Trek: Infinite, которая выйдет этой осенью. Недавно анонсированная на Summer Games Fest 2023, Star Trek: Infinite отправляет игроков в захватывающее космическое путешествие, помещая их в самое сердце галактической борьбы между силами Альфа- и Бета-квадрантов. Star Trek: Infinite с новым геймплеем и сложным выбором выходит на ПК этой осенью.

Хотя эта игра черпает вдохновение из культового Star Trek: The Next Generation, эта история не просто об одном корабле. Star Trek: Infinite ставит игроков во главе одной из четырех главных держав галактики: Объединенной федерации планет, Ромуланской Звездной Империи, Кардассианского Союза или Клингонской Империи. Каждая крупная держава обладает индивидуальными чертами, историями, квестами и многим другим, чтобы сделать их игру особенной. Игроки могут отправлять флоты, чтобы исследовать квадранты Альфа и Бета, управлять экономикой и проводить дипломатические мероприятия.

Создавая влияние своих родных миров или рискуя исследовать неизвестное, Star Trek: Infinite дает игрокам бесконечный выбор и возможность определять судьбу своих любимых сил Star Trek. Поклонники смогут испытать игру, верную знаниям вневременной франшизы, поскольку они отправятся в незабываемое космическое путешествие, столкнутся с новыми цивилизациями и проложат путь среди звезд.