Стратегия Star Trek: Infinite получила новый трейлер и дату выхода на ПК

Глобальная стратегия во вселенной «Звёздного пути», разработанная студией Nimble Giant Entertainment и изданная Paradox Interactive. Игра переносит вас в эпоху, предшествующую событиям сериала «Новое поколение». Вы можете выбрать одну из четырёх космических держав галактики: Объединённую Федерацию Планет, Ромуланскую Звёздную Империю, Кардассианский Союз или Клингонскую Империю. Ваша задача — управлять своим государством, развивать его экономику, науку, культуру и военную мощь, а также вести дипломатию и войну с другими фракциями.

В игре можно встретить множество известных персонажей из франшизы «Звёздный путь», среди которых капитан Пикард, Дукат и Гаурон.