Стратегия Star Trek: Infinite получила новый трейлер и дату выхода на ПК

Компании Paradox Interactive и Nimble Giant Entertainment объявили, что их предстоящая грандиозная стратегическая игра Star Trek: Infinite по лицензии Paramount Consumer Products выйдет на Mac и ПК 12 октября 2023 г. Star Trek: Infinite переносит игроков в межзвездную сагу с ее новым игровым процессом и сложным выбором, где они сталкиваются с силами Альфа- и Бета-квадрантов.
Начиная с десятилетия до эры «Звездного пути: Следующее поколение», Star Trek: Infinite предоставляет игрокам возможность формировать судьбу галактики как фракция по своему выбору. В захватывающей грандиозной стратегической игре игроки садятся в капитанское кресло и возглавят одну из четырех уникальных держав Квадранта: Объединенную федерацию планет, Ромуланскую звездную империю, Кардассианский союз или Клингонскую империю. Оставаясь верным лору «Звездного пути», Star Trek: Infinite открывает новые возможности для приключений: игроки могут исследовать Альфа- и Бета-квадранты, управлять динамикой империи, решать экономические тонкости и взаимодействовать с неизведанными цивилизациями.
Настолько мод на Стеларис, что даже не шутка.