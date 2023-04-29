Digital Foundry назвали ПК-версию Star Wars Jedi: Survivor "худшим портом ААА-игры 2023 года на данный момент"

Технические специалисты из Digital Foundry протестировали ПК-версию недавно вышедшего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor от EA и Respawn Entertainment.
В обзоре Digital Foundry игра была названа «худшим портом для ПК ААА-игры в 2023 году», а качество ее кода «абсолютно неприемлемым». В частности, это вызывает зависания при компиляции шейдеров, зависания при переходах, ограничения ЦП, «неприемлемое меню настроек с небольшой полезностью», плохую реализацию FSR2 и отсутствие DLSS или XeSS.
Позже в обзоре говорилось, что «практически все, что могло пойти не так с портом для ПК, пошло не так в этом ужасном выпуске», что стало разочарованием, поскольку игра «выглядит великолепно».
Ну а что они хотели от игры, где главного героя зовут Кал.
Да и выглядит он не очень
И не говори... Какой-то рыжий петух...
А я вижу твой череп вообще пустой, раз смог придраться лишь к имени персонажа.
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему - так один из пользователей хорошо описал оптимизацию данной игры)) - загрузка видеокарты скачет и вместе с ней FPS, но в целом это не отменяет то что это хороший сиквел с большим размахом с первых же минут, Кэл теперь не падаван с амнезией - а опытный джедай, и что хорошо теперь световой меч это не дубинка которой в первой части колотили врагов - а настоящее оружие которое наносит вред врага и выглядит это красиво когда у очередного штурмовика отлетает рука или голова.Из минсусов только то,что ее не купить без такнцев с бубном,хотя это уже классика,благо есть сайты с арендой по типу steamrent ,ну и разумеется оптимизация,хотя нужно отдать должное,что после 1 планеты игра начинает работать по лучше,по крайней мере прибыв на следующую планету фпс начал держаться гораздо выше) Что-ж осталось ждать патчи и хороший руссификатор игры))А по поводу худшего порта ,не забывайте про недавний The Last Of Us
Согласен, тут хоть только оптимизация, а ластуха вся забалованная была,а ее все чинят и чинят)
Сделал рефанд, куплю по скидке когда выйдет озвучка.
вот раньше пофиг на эту фичу было, но с такими релизами спасибо Габену, в ножки кланяюсь
аналогично!
Почему не тлоу ремейк? Там люди ждали компиляцию шейдеров по несколько часов чтобы поиграть. И графических багов сколько, а вылеты еще с ошибкой.
Потому что в ТЛОУ таких просадок на открытых локациях не было.
А вылеты и графические баги не считаются уже?
у меня 0 багов было и 1 вылет по вине nvidia, ибо они обновили дрова и в патчноуте написали что рандомные вылеты из-за драйвера были
Так, а откуда 30% в стиме на старте было у игры?
потому-что библиотека сломана была и неиграбельно было 12 часов где-то, пока не хотфикснули, но люди уже оставили отзыв + на картофельных пк 100% цп был(и есть видимо) + шейдеры долго компилировались, а терпения 0. Лучше же поныть и вернуть игру, чем подождать 30-60 минут и 15 часов без статтеров играть
А вот тут я с ними не согласен. Я еле прошёл одни из нас из-за вечных вылетов, тут же иногда подгрузка фризит на пару сек и всё. Игра идеально работает в 2к на максималках даже при записи видео.
Неправда , tlou хуже
во во
Так торопились "обрадовать" фанатов, что выпустили еще не готовую игру!
Источник? видео нет на канале, это статья?
Точно нет? А в новости что за видео?
всё сорян, у меня блок слова jedi был в blocktube
Че прям даже настолько хуже Ласт оф Аса?
ЕА-маленькая инди компания,с маленьким штатом сотрудников и с таким же маленькими бюджетами на разработку, они просто не могут потратить время и ресурсы на столь необходимую оптимизацию.Сарказм.
Понятное дело, системные сами за себя говорят. Куда такие делать не пойму.
Хуже чем в свое время было в Бетмене?
наверно лучше если с локом на 30 фпс играть. бэтмен имел так понимаю проблемы с фризами на широком спектре актуально оборудования не знаю почему. ну и само собой всякие юзеры зеонов вниже 3ггц наверно не поиграют в эту игру
В моём понимании хуже . Ватмана я в своё время релизную версию игры спокойно прошёл с локом в 30 фпс , без каких либо фризов . Джудай Сурвайвор выдаёт тонну фризов с локом в 30 фпс .
Если в вашей игре оптимизация хуже чем в Resident Evil 4 Remake - извините, ребята, но тогда ваша оптимизация полное дерьмо. Есть определенные эталоны игр как с открытым миром, так и с закрытыми локациями, где отлично сочитаются прекрасная графика и замечательная оптимизация, и при этом не требуя экстраординарного железа - все разработчики должны ровняться на эти проекты, и если не получается, то эти разработчики просто криворукое дно. Честно уже усталость берет от этого мейнстрима, я понимаю когда это единичные случаи, но тут уже просто каждый первый в лужу садится, настолько что даже всякие извинения звучат просто смехотворно. Зачем игрокам ваши извиняшки, когда вы раз за разом льете на своего потребителя ведро помоев за ведром? Рассуждение сугубо риторическое, но теплится надежда, что до издателей и разработчиков рано или поздно донесут подобные мысли.
А вообще, было бы неплохо уже организовать независимую международную ассоциацию по контролю качества игровых продуктов, которая занималась бы своим объективным тестированием работоспособности проектов на различных игровых устройствах и сборках систем прежде, чем допускать подобные продукты до рынка. Не прошло контроль качества? На доработку, и никаких денег. А то тут один стим как добрый самаритянин раз за разом делает исключения из своих же правил для подобных технических выкидышей игровой индустрии и возвращает деньги уже независимо от того, наиграли вы часы или нет.
Хуже ластухи? Или ластуха не ААА
Очередная пека перемога. А вообще это результат того что профессия айтишника стала популярна и все продавцы из пятëрочек и курьеры посмотрев пару курсов на ютубе ломанулись туда работать.