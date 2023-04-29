Digital Foundry назвали ПК-версию Star Wars Jedi: Survivor "худшим портом ААА-игры 2023 года на данный момент" ©

Технические специалисты из Digital Foundry протестировали ПК-версию недавно вышедшего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor от EA и Respawn Entertainment.

В обзоре Digital Foundry игра была названа «худшим портом для ПК ААА-игры в 2023 году», а качество ее кода «абсолютно неприемлемым». В частности, это вызывает зависания при компиляции шейдеров, зависания при переходах, ограничения ЦП, «неприемлемое меню настроек с небольшой полезностью», плохую реализацию FSR2 и отсутствие DLSS или XeSS.

Позже в обзоре говорилось, что «практически все, что могло пойти не так с портом для ПК, пошло не так в этом ужасном выпуске», что стало разочарованием, поскольку игра «выглядит великолепно».