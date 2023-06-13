Маленького компаньона в Star Wars: Outlaws играет очень плодовитый актер озвучки Звездных войн

Анонсировав Star Wars: Outlaws, Ubisoft произвела большое впечатление. Игра представляет собой оригинальную историю о контрабандистке Кей Весс, события которой разворачивается между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая". И, как это уже стало традиционным для серии, главным украшением сцены стал милый спутник Весс по имени Никс.
Это существо, чем то напоминающий Гизмо, умеет красть вещи и, согласно трейлеру, является постоянным спутником Весс с многочисленными внутриигровыми функциями. Очевидно, что он станет ключевой частью Outlaws, и Ubisoft разослала пресс-релиз с новостью о том, что его озвучит Ди Брэдли Бейкер, один из самых плодовитых актеров озвучки в мире и человек, который озвучил больше персонажей "Звездных войн", чем кто-либо другой.
Поклонники "Звездных войн" знают Бейкера по "Войнам клонов", где он озвучил всех до единого солдат-клонов, а также по спин-оффу сериала "Бракованная партия". В одних только "Войнах клонов", где есть огромный состав воинов-клонов, а также целая куча главных героев, которые являются клонами и которых играет Бейкер. Он сыграл 11 различных персонажей в сериале "Звёздные войны: Сопротивление".
Что касается игр, Бейкер играл в Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy. Он также играл в Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes, Star Wars: The Force Unleashed и сиквеле, Star Wars: Clone Wars Adventures, Star Wars: The Old Republic, Kinect Star Wars, Boba Fett и других в Disney Infinity, Star Wars Battlefront и сиквеле, Star Wars Jedi: Fallen Order. Если вы когда-либо смотрели или играли во что-то связанное со "Звездными войнами", вы почти наверняка слышали его голос.
Хотя, как это ни забавно, здесь вы его не услышите. Во всяком случае, не голос Бейкера. Никс не говорит, а издает различные животные звуки, что, как выяснилось, является еще одной нитью в карьере Бейкера: он регулярно исполняет роли животных, пожалуй, самая известная из них - Перри-Утконос в "Финесе и Фербе".
В том же пресс-релизе говорится, что главную героиню Outlaws, Кей Весс, играет Умберли Гонсалес, которая посетит San Diego Comicon вместе с другими актерами в июле. Гонсалес - канадская актриса венесуэльского происхождения, которая снималась в телешоу и ранее играла различные роли в играх, в том числе Мерседес "Хонрон" Мартин в Far Cry 6.
Маленького компаньона в Star Wars: Outlaws играет очень плодовитый актер озвучки Звездных войн©
Анонсировав Star Wars: Outlaws, Ubisoft произвела большое впечатление. Игра представляет собой оригинальную историю о контрабандистке Кей Весс, события которой разворачивается между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая". И, как это уже стало традиционным для серии, главным украшением сцены стал милый спутник Весс по имени Никс.