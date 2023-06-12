В Star Wars: Outlaws есть варианты выбора действий и фракции, которые можно разозлить, включая систему розыска ©

Сегодня на выставке Ubisoft Forward мы получили первый взгляд на геймплей Star Wars: Outlaws, который включал в себя несколько намеков на выбор развития сюжета и системы репутации фракций.

Наиболее примечательно, что в конце видеоролика мы видим сцену, в которой главная героиня Кей Весс становится свидетелем закулисной сделки с участием имперского офицера. У вас есть выбор, подкупить или нет этого офицера - в кадре Кей вместо этого наставляет на нее пистолет, усиливая вражду с Империей.

"В этих вариантах нет неправильного ответа", - говорит креативный директор Джулиан Джерайти, рассказывая об этих кадрах. "Есть только способы сплести свою собственную историю, способы изменить, бросить вызов, повысить свою репутацию с определенными фракциями и синдикатами, понизить ее, получить преимущество или другой взгляд на историю. Поэтому мы приложили много усилий, чтобы дать игроку возможность самому управлять своей траекторией".

Однако есть некоторые особые последствия того, как разозлить Империю. Если вы разозлите имперские войска, то ваш уровень розыска повысится в стиле GTA, что приведет к тому, что все больше и больше имперцев будут преследовать вас.

Немного раньше Кей ввязывается в драку, и когда она убегает, на экране появляется индикатор, отмечающий, что ее репутация в Синдикате Пайка упала.

"Репутация Кей в синдикатах сыграет большую роль в том, как она начнет свое путешествие, будь то Пайки, Хатты или другие", - объясняет нарративный дизайнер Навид Хавари. "У нас есть поговорка, что в преступном мире ты живешь и умираешь благодаря своей репутации. Если работа, за которую она берется, вредит синдикату, такие возможности недоступны, поэтому ее выбор играет на том, как она переживает свое путешествие".

На протяжении всего видеоролика разработчики несколько раз подчеркивают, насколько важно управлять своей репутацией среди различных фракций. Будем надеяться, что финальная версия игры, которая выйдет в 2024 году, оправдает обещание разветвленного повествования.