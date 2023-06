Разработчик Star Wars: The Old Republic называет смену студии "новым началом, а не концом" для MMO ©

Разработчик Star Wars: The Old Republic заверил фанатов в том, что смена студии для MMO - это "новое начало, а не конец".



Ранее на этой неделе стало известно, что BioWare покинет разработку Star Wars: The Old Republic и на смену придет другая студия - разработчик Ultima Online Broadsword. Как и следовало ожидать, фанаты были несколько обеспокоены этим изменением, многие из них опасались, что это означает, что популярная MMO движется к концу своей жизни.



После всех этих новостей некоторые из бывших и нынешних разработчиков BioWare поделились своими мыслями о предполагаемом переходе, заверив поклонников, что их любимой ММО ничего не угрожает. Одним из таких разработчиков является исполнительный продюсер BioWare Кит Каннег, который работал старшим разработчиком в SWTOR, присоединившись к команде разработчиков до ее расширения в 2014 году.

"Эй-эй-эй, все... Я надеялся, что мой рассказ о предстоящих релизах поможет вам понять, что это новое начало, а не конец. У нас еще много историй, модернизаций и MMO-контента, запланированных после 7.4. Пока детали обсуждаются и дорабатываются за кулисами, давайте не будем обращать это в неверные теории. Я прошу вас оставаться на месте, а мы позже сообщим больше подробностей, когда сможем.

Крис Шмидт, бывший директор по дизайну в BioWare (сейчас он является игровым директором в Infinity Ward), поделился в твиттере подробным объяснением того, что он думает о недавно объявленных планах EA. "Для SWTOR: это хорошо", - объясняет Шмидт, - "для BioWare: это большая потеря".

Разработчик подробно рассказывает об этом в нескольких последующих твитах. Рассказав о том, каково было работать в BioWare Austin (студии, создавшей SWTOR), а также о бизнесе MMO в целом, Шмидт добавляет: "Для меня это новая захватывающая глава, и я с оптимизмом смотрю на то, что это значит для команды и игры".