Бюджет Starfield может превышать 200 млн долларов, а над игрой работало более 500 разработчиков

Xbox не была на высоте, когда речь заходила об эксклюзивах, и эта тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет — по крайней мере до сих пор. Starfield, космическая игра компании Bethesda (во всех смыслах слова), находившаяся в разработке долгих восемь лет, наконец-то выйдет в конце следующей недели (в раннем доступе), и все внимание приковано к этой игре.
За последние одну-две недели мы видели, как некоторые игроки сливали части игры, и хотя она выглядит очень даже неплохо, за это пришлось заплатить немалую цену. По слухам, Bethesda потратила на игру почти 200 млн. долларов, что почти соответствует бюджету Elden Ring.
Но зачем кому-то тратить столько на игру, как в финансовом, так и в маркетинговом плане? Во-первых, игра действительно огромна. Она охватывает тысячи планет, звезд и межзвездное пространство, поэтому неудивительно, что на нее потребуется много ресурсов. По приблизительным подсчетам, команда Starfield насчитывает почти 500 сотрудников.
Игра разрабатывается на движке Creation Engine 2, который, по всей видимости, является одним из самых мощных игровых движков на сегодняшний день. Кроме того, игра рекламируется как "ролевая игра нового поколения", что, безусловно, означает, что игра должна быть визуально привлекательной для широкой аудитории. Поэтому неудивительно, что бюджет должен был быть выше.
Только через несколько дней мы сможем узнать, были ли все эти средства потрачены с пользой, или же они оказались напрасными.
Игра поступит в предварительную продажу 31 августа 2023 года, а 6 сентября 2023 года выйдет для Xbox Series X/S и ПК. В первый же день она будет доступна по программе Xbox Game Pass.
Дададада, здорово. Поиграть то уже дайте :)
крейшен енжине джва...
а лестницы все еще не работают)))))
500 человек, не так уж и много.
Звучит всё очень интересно и многообещающе. Но главное, что-бы это были не просто слова. Ждём Ранний Доступ и первые оценки игроков
А сколько человек будут работать над торрентом ?
200 Миллионов на 8 лет и 500 человек, это в среднем 4 166 долларов зарплата в среднем, неплохо. Хотя многие из них работали над игрой меньше восьми лет и их взяли ну например на середине разработки, кого то как актера взяли на пару месяцев для озвучки, и получим или шикарную зарплату даже по меркам США, или неимоверно высокую для руководящих должностей, и полторы - две тысячи для индусов на аутсорсе. Жаль статья короткая, хотелось бы более подробный разбор
Никто настолько подробной информацией не владеет. Такая инфа остается внутри студий. Оглашается только общий бюджет.