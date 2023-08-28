"Дело не в цифрах, а в ощущениях": Пит Хайнс о 30 FPS в Starfield

Когда игроки узнали, что Starfield на Xbox будет работать на частоте 30 FPS, они не очень обрадовались: сегодня от ААА-игр крупных студий ждут максимальных впечатлений, а такие цифры не вписываются в эту картину.
Хотя, может быть, это просто число? Глава издательства Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines), похоже, считает именно так. В недавнем интервью GameStar он сказал, что ощущения от игры важнее, чем какие-то там цифры на экране. При этом он добавил, что лучше снизить частоту кадров, нежели отказаться от некоторых функций, стремясь ее повысить.
Когда вы будете играть, вам не будет видно этого числа [показателя FPS]. Оно должно быть жидким и круглым. И все. Он находится на том уровне, который необходим для создания игры в том масштабе, который мы хотим.
Хайнс уверен, что во время игры в Starfield фанаты не будут думать о FPS - настолько плавными и приятными будут ощущения от игры.
Starfield выйдет 6 сентября на Windows и Xbox Series X|S. На днях мы узнали, что в игре появится режим "Новая игра+" с " интересным поворотом", который призван вызвать у игроков желание начать все сначала.
Знакомая песня
а тем временем в steam:
Жидкое и мягкое... и воняет.
аххахахааха
чо оправдываться то? обосрались так обосрались с оптимизацией, надо это признать
Ну да , ну да , чем ближе релиз тем больше вопросов и странных высказываний типа этого .
Ой, да пошёл он куда нибудь подальше!
Многие обладатели мониторов с частотой более 60гц с ним будут не согласны. Да и вторая половина с мониторами поменьше тоже. Мне одному интересно, что такого надо было сделать, чтобы у тебя в игре даже 60fps не было?
xbox series s
Имеется в виду консольные версии. На ПК никто не запрещает играть с графикой 2005 года со 100+ FPS.
Не получится. Игры Бетесды залочены на 60 фпс, можно конечно отключить лок, но что толку, там многие анимации всё равно будут даже не при 60, а в 30 фпс проигрываться.
на серис Х тоже не будет 60фпс
Ну графен там уровня 13-14 года
так то по ощущениям 60 лучше 30ть...
По их мнению 30 фпс лучше всего) это добавляет киношности) это же так круто) вообще я думаю лучше делать лок на 10 кадрах, какая разница, все равно играть же можно
Нет у них такого мнения. Просто они(или их консольки) не могют в фпс больше 30 потому и пытаются сделать вид, что так и задумано
да я знаю почему они оправдывают этот конченный фпс)
в кино 24 фпс
Это понятно, вот пусть и играют в свои 30 кадров на икс бокс иксе
Дело в лени банальной, отсюда и 30 кадров.
Когда мы посчитаем баги игры, мы не должны видить цыфры. Баги должны быть жидкими, и круглыми.
Ну да, дело не в цифрах, а в ощущениях - ощущениях, что соснольщикам нехило так поводили по губам, а после ещё и засунули поглубже...
Ну и продавайте ее по 30$, дело же не в цифрах. Совсем уже, современные разработчики, ложат болт на оптимизацию.
"Глаз не видет больше 25 кадров"
Ха-ха-ха-ха!!!
))))))))
Выпустить игру под 30 кадров вместо стабильных 60 кадров кто бы сомневался.
Человек сидит на верху и не понимает как что работает видимо.
30 фпс - крайне фиговые ощущения от игры в почти уже 2024 году на железе стоимостью 60к+
30 фпс на консоли, которая на данный уже начинает устаревать, если честно.
Начинка консоли сопоставима с i7 9 серии + rtx 2080. Т.е. железо 6-летней давности. Такого железа уже недостаточно, чтобы картинку в 4К и 60 фпс выдавать. У меня был такой системник года 3 назад, в киберпанке в фуллхд и на ультрах - 50 фпс. В 4К уже 30 фпс. Не понимаю, что народ хочет от устаревшей консоли?
К тому же, на консоли 30 фпс выглядит куда лучше чем на пк. Играл в свое время на ПС4 в рдр 2, анчартед и прочее, нормально 30 фпс ощущались, вполне плавно.
тока пс4 стоила 17к, а эти сосноли стоят уже 60к (комп за эти деньги намного лучше будет).
при этом та же финалка16 работает в 720п на пс5. сериес Х такой же кал
Комп, который будет лучше xbox X и ценой в 60к? Сомневаюсь. RTX 4060 стоит 35к. Райзен 7 -20к. Уже 55к. Плюс материнка, корпус, БП, ОЗУ, ССД - тыс 25, если самый дешман брать. Уже 80к вышло. За 60к можно собрать разве что райзен 5 + rtx 3050. Тогда да, в 60к можно уложиться, покупая, опять же, самое дешманское железо. Но это тогда будет не xbox X, а xbox S, а он стоит уже 30к.
Конские цены на консольные игры + подписка мы не учитываем?
Просто steam приучил вас к региональным ценам. На западе, игры на пк и консоли, стоят одинаково.
Подписка стоит не так уж и дорого, учитывая, что по ней доступно порядка 500 игр, в том числе и топовые тайтлы (тот же старфилд). У моего брата как раз хбокс х, оформляет подписку через посредника. Иногда покупает игры (диски) на авито и там же продает за те же деньги после прохождения. Но это очень редко, подписка с лихвой покрывает все его запросы.
можешь в жизни тоже двигаться в 30 фпс)))) раз так нравится, раз такие классные ощущения
Эх, вот бы девушки так говорили, не в цифрах...
Так эти 30 как раз ощущаются плохо, это практически не играбельно. Хотел оправдаться, но чёт фигню сморозил
Я наверное какой-то извращуга, но мне нравится играть в игры именно на 30фпс. Когда включаю 60, все становится каким-то "пластмассовым" что ли. 30 фпс дико добавляет атмосферы и киношности. Но, ребят, это сугубо мое восприятие, которое конечно может и будет отличаться от вашего представления идеальной картинки.
Хорошо что ты уточняешь такие вещи) а то с моими минимально необходимыми 100+ это никак не уживается)
60 фпс для xbox значило бы что игу где то непоправимо урезали от текущего состояния в том числе и для ПК, поэтому я только рад что игры подобные Старфилду будут идти на консолях исключительно в 30 фпс
Как по мне , такие заявления это как минимум лицемерие и обман , потому-что когда Майки рекламировали Series X , там были циферки типа 4к, 60 фпс, 12 терафлопс , тогда те же циферки были важны , а сейчас получается , циферки не важны , а важны ощущения ! Ну так и надо было рекламировать Х бокс с лозунгом "Циферки не важны , главное это - ОЩУЩЕНИЕ"
И даже на старшей модели бокса будет 30 FPS что-ли ?
Главное в играх Беседки как они будут играться через 4-5-6 лет с кучей модов на ПК, а что в них ловят на консолях для меня вообще загадка. Сделай они сейчас игру под "стабильные 60 кадров" на железе текущих консолей (кстати аналог PS5 GPU от NV по спекам rtx2070, а не 2080 как там выше писали) означало бы лишь то что они они пожертвовали чем то. И никогда беседкины игры в полной мере на консолях не раскроются, потому что скрипт экстендера не будет в бесесда.net, а без него больше половины контентных модов работать не будут (желающих страдать фигней как это делает Кингат - с кучей костылей что бы было совместимо с XBox - крайне мало среди модеров).
Ощущай 30 фпс это так плавно, синематик геймплей в лицо, Хавай его давай, давай.
Каким бы он не был на старте, это все равно будет основная игра Беседки на ближайшие пять лет. И нам она понравится, так или иначе
на 10 лет
Мне вообще без разницы. Главное, чтобы на Steam Deck игра шла.
Да, было бы здорово. Тоже хочу себе приобрести этот гаджет, в дороге да и лежа на диване, это по мне.
в 30 стабильных на около низких я думаю пойдет без проблем, если не будет тотального обсера с оптимизацией. Тоже думаю вот, на пк или деке начать проходить игру.
Если игра будет интересной, мне будет пофиг на 30 кадров. Никогда за ФПС не гнался в интересных играх.
Это да. В любом случае, графика важнее. Лучше ультра при 30 FPS, чем средние при 60.
Чем прикол играть на 30 кадрах?
оправдывай и дальше. сосноль уже стоит 60к+, а всё ещё 30фпс помойных, когда комп за эти же деньги в 120 могёт
Причем тут сосноль? Я на ПК играю. Я о том, что игра должна быть интересной, а ФПС уже дело второе.
В чем прикол играть в интересные игры? В чем прикол зацикливаться на одном аспекте игры который не влияет на геймплей напрямую?
В чем прикол гнаться за цифрами?
Подумай