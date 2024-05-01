Официальные инструменты для создания модов к Starfield уже предоставлены некоторым мододелам

Bethesda Game Studios начала предоставлять ранний доступ к Creation Kit, программе для создания модов для космической ролевой игры Starfield. Некоторые избранные мододелы уже начали опробовать инструменты, но официальной даты выхода пока нет. Эта информация была подтверждена в интервью с директором игры Тоддом Говардом во время прямой трансляции Kinda Funny Games.
Говард, конечно же, признал, что моддинг игр — большое дело для Bethesda. Каждый, кто играл в игры Bethesda на ПК, знает, насколько важен моддинг. Bethesda наблюдает, как моддеры превращаются из энтузиастов в профессионалов, и хочет развивать этот прогресс. Однако у них нет полного набора для создания игр для всех.
По его словам, у некоторых мододелов сейчас есть Creation Kit, который им выслала компания. Возможно, это не самая лучшая версия, и скорее всего, это скорее ранний набор. Если бы у них действительно была готовая версия Creation Kit, они, скорее всего, уже выпустили ее.
Да, мы доставили ее некоторым людям. Скоро вы услышите какую-то информацию об этом. У меня нет даты, когда состоится полный релиз, но это очень, очень важно для нас. Наши мододелы были просто невероятны.
Отвечая на вопрос о поддержке модов в консольных версиях Starfield, Говард заверил всех, что они сосредоточены и на этом. Опираясь на опыт Bethesda в Fallout и Skyrim, команда работает над тем, чтобы сделать консольный моддинг проще, чем раньше. Хотя конкретных сроков появления поддержки консольных модов названо не было, игроки могут быть спокойны, что это входит в планы компании.
Отличная новость. Как обновами допилят и модов наделают, можно будет поиграть
Хз че они там допилят, а модами смогут исправить, игру надо почти с нуля переделывать, по этому ждать ты будешь очень долго.
Что за чушь, переделывать с нуля? Ты в игру вообще играл? Там добавить наземный транспорт, разнообразить головоломки в основном квесте, сделать нормальную карту главных город и игра уже будет намного лучше. Там хвататет хороших квестов. Геймплей и шутер вполне хорош для РПГ игры. Модоры добавят квесты, могут вообще на пустынных планетах целые города делать со своей историей. И игра уже будет на совершенно другом уровне. Даже космос там не так плох, как многие говорят. Уже задолбал этот пустой хейт на Старфилд. Игра не идеальна, но далеко не так плоха, как о ней отзываются. Не надо нести чушь.
Мододелы ,только мододелы малыш ,это называется по-русски - не устраивает ,тогда говори на английском
Тодд дал команду создать, как можно больше порнушных модов. Ясно.
Может хватит лохматить бабушку. Сплошные обещания. А теперь еще, конструктор недоработан и кому-то отослан. Для Скайрима полноценный Creation Kit, был создан лишь совсем недавно. И то доработан он был сообществом, а не Беседкой. Но повторения истории не будет. Игры слишком быстро развиваются, и при таких темпах, Старфильд устареет раньше чем получит надёжную базу для моддинга.