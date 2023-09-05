По данным портала PlayTracker, количество игроков в Starfield уже превысило 2 млн

В 3 часа ночи по московскому времени со вторника на среду состоится большой запуск Starfield. Однако, если верить последним сообщениям, продукция Bethesda уже достигла двух миллионов игроков, и мы можем быть уверены, что это только начало.
Starfield была доступна в раннем доступе с прошлой недели, но в этой ситуации игрокам приходилось покупать игру в более дорогом издании, коллекционном или специальном Premium Edition Upgrade, которое давало доступ к игре покупателям Xbox Game Pass и PC Game Pass.
Microsoft и Bethesda пока не подтвердили никаких подробностей об успехах приключения, но, по данным портала PlayTracker, Starfield "значительно" превысил 1 млн. игроков в Steam и 1 млн. игроков на Xbox и Microsoft Store. Данные о пользователях поступают медленно и с запозданием.
Мы можем быть уверены, что миллионы других людей просто купили "обычную" версию, а еще больше геймеров включили игру через Xbox Game Pass или PC Game Pass. Есть все основания полагать, что последнее приключение Bethesda будет иметь огромный успех.
Конечно, это не официальная информация, а всего лишь грубый подсчет и нам придется подождать официальных данных, но если вам интересно, то вот как авторы PlayTracker описывают механику своих подсчетов:
В основе технологии Insight лежит методология выборки данных, подобная той, которая используется в политических опросах по всему миру.
В самом общем виде мы подсчитываем, сколько человек в нашей выборке имеют игру, а затем экстраполируем этот показатель на весь мир, чтобы оценить общее количество игроков. Однако детали гораздо сложнее.
PlayTracker ведет две выборки - свою кроссплатформенную коррелированную базу данных пользователей и скользящую выборку анонимных публичных профилей. Однако ни одна из этих выборок не является по-настоящему случайной, поскольку пользователи должны либо зарегистрироваться на PlayTracker, либо просто выставить свой профиль на всеобщее обозрение, поэтому такие выборки не являются статистически репрезентативными.
Для решения этой проблемы мы используем машинное обучение. Обе выборки вводятся в алгоритм, который обучается на основе общедоступных данных, таких как отзывы, количество одновременных игроков и, что особенно важно, подтвержденные данные о количестве игроков, например, когда издатель хвастается количеством продаж.
Сравнивая десятки тысяч таких надежных подтвержденных точек данных с данными в наших выборках, алгоритм вырабатывает свое понимание того, какие пользователи перепредставлены или недопредставлены, а затем соответствующим образом корректирует наши оценки.
С другой стороны, многие графики используют данные о достижениях - например, наш график "Новые пользователи с течением времени". Эти данные берутся непосредственно из базы данных и не подвержены влиянию машинного обучения, поэтому при использовании этих данных следует помнить об этом.
Сколько же мух слетелось на овно.
Забыл
ооого какой замечательный ракурс разговора) чуть было не пошел покупать игру
После 3 часов ночи, будут ещё слетаться
Сначала показалось "Rutracker"
Ожидаемо, ААА геймдев так и живет, выпускаешь овно, его покупают, ты окупаешься и выпускаешь следующее овно, а те кто там возмущаются идут лесом, потому что игроки все равно купят
В 3 часа ночи все начнется.
В том и ужас, что никто не понимает, что этим самым игроки сами закопали игровую индустрию.
Держись Старфилд!! Скоро начнется Оценка игры,и комментарии с Стима)
Думаю, не меньше 75%. В конце-концов людей реально затягивает
Вот и глянем! А если говорить за простых ребят,которые не покупали игру.
Они Уже посмотрели: А) Обзоры Б) Стримы В) Да и сами поиграли. Ожидали много,а вышло.... (Пираты,Пираты,и тоже самое делаешь,на Каждой Планете).А Сюжет просто забей..Найди в Пещерку (возьми Артефакт) ну и (Мультивселенная). Коротко.
Просто космос!
Кто эти несчастные люди??
Естественно, игра же г... (это сарказм для особо одаренных)
Так игра и впрямь г. Абсолютно без сарказма.