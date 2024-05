Следующее обновление Wizard with a Gun выйдет 13 мая и добавит кооператив для четырех игроков

Издатель Devolver Digital и разработчик Galvanic Games выпустят обновление Better Together для кооперативной игры на выживание в песочнице Wizard with a Gun 13 мая, сообщили компании. В игру будет добавлена ​​кооперативная игра для четырех игроков, которая в настоящее время поддерживает только двух игроков.

Отправляйтесь в Раскол вместе с тремя другими стрелками в вашей команде, выбирая один из четырех новых предустановленных уровней сложности. Или создайте свой собственный режим сложности, настраивая переменные, чтобы сделать игру сложнее или проще.

Вернувшись в Башню, откройте Библиотеку — новое здание — и раскопайте увлекательные знания о Расколе, Хаосе и многих других тайнах разрушенного мира Wizard With a Gun. Восстановите небесный корабль Voidskimmer, используя материалы, собранные в ходе охоты на редких врагов. Затем откройте дверь в Окулус и переживите захватывающее завершение основной истории.

Wizard with a Gun доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam. Также планируется версия для Switch