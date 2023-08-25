Самое интересное начинается уже после основного сюжета: Пит Хайнс раскрыл новые подробности о Starfield

С каждым днем, когда приближается релиз Starfield, первые лица Bethesda Game Studios продолжают раскрывать новые подробности о космической ролевой игре. Недавно вице-президент Bethesda по связям с общественностью и маркетингу Пит Хайнс поделился большим количеством новой информации о Starfield.
В частности, Пит Хайнс подтвердил, что в Starfield можно будет создавать свои планеты, о чем очень просили игроки, правда, подробности не раскрыл.
- По сути, реальная игра начинается только после выполнения основного квеста;
- Это одна из самых интересных основных миссий Bethesda Game Studios всех времен;
- Однажды герой Хайнса очутился в вакууме космического пространства из-за того, что проник на вражеский корабль, а пилот в это время решил совершить взлет;
- По всей галактике можно найти различные точки интереса. В качестве одного из примеров он привел набор ферм, где люди обеспечивают ресурсами жителей других планет;
- Моддеры получат возможность создавать свои собственные планеты;
- Если вы совершаете какие-то плохие поступки, то определенные соратники могут рассердиться на вас. В некоторых случаях может произойти ухудшение отношений с друзьями;
- За пределами основных мегаполисов появится множество поселений со своими обитателями и заданиями;
- "Новая игра+" напрямую связана с основным сюжетом, так что про нее он не смог сказать ни слова. По его словам, механика "Новой игры +" не похожа на большинство других механик и является довольно "особенной";
- Ему неизвестно, можно ли перемещаться с планеты на планету, поскольку использование гравитационного привода гораздо быстрее ( очевидно, это занимает всего несколько секунд);
- Модули для оружия в сочетании с навыками очень разнообразны. В какой-то момент ему показалось, что его персонаж похож на "Железного человека";
- Игрок может получить статус разыскиваемого, однако у игрока будет возможность избавиться он него;
- В музее Новой Атлантиды можно узнать историю игры. О войне колоний, о том, что случилось с Землей и т.д;
- Способности к усилению очень важны и увлекательны;
- В игре огромное количество живых существ. Однако он понятия не имеет, сколько их в игре;
- Кроме того, он не знает, как много времени потребуется, чтобы пройти игру на 100 %. По его словам, за 150 часов он даже не приблизился к этому;
- Поддержка модов после запуска;
- В миссиях может быть предложено построить аванпосты на планетах;
- В качестве примера он привел забавный эпизод, когда на доске заданий ему дали миссию по доставке двух человек на другую планету (космическое такси?). Через 5 часов он обнаружил, что эти два человека все еще находятся на борту его корабля, и понял, что совершенно забыл доставить их к месту назначения;
- Множество пасхальных яиц;
- Отсутствие ограничения по уровню (по его мнению);
- По всей видимости, в ближайшее время будут выпущены и руководства для новичков;
- По отзывам тех людей, которые уже пробовали Starfield на PC, оптимизация была хорошей.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. На старте - в рамках подписки Game Pass.
Тупой гринд и однообразные побочки, полеты по пустым сгенирированным планетам ?
Не они еще во время основного сюжета обязательны
Не, это не Diablo 4)
Ну хоть на этом спасибо.
Может он имел в виду после первого основного квеста?) Не припоминаю ни одну игру, в которую после полного прохождения было играть интереснее, чем в основной сюжет)
Блин, да что за Новая игра +? Это вообще какая-то чуждая вещь. Её в подобных играх быть не должно. Ещё и с основным сюжетом связана. Гг попадёт в прошлое?, Космос симуляция? (Ну это вообще бред, NMS у нас уже есть), Параллельные вселенные?. Все эти варианты лично моё впечатление испоганят очень сильно. Намекает что либо у игры будет закрытый финал, либо герой попадёт во временную петлю или типа того. Не должно такого быть.
на 4080 и 4090 в 1440р) не так ли?)
Для меня в играх Беседки самыми интересными всегда были второстепенные квесты. Доходило даже то того, что не выполнял задания основного сюжета чтобы мир не начал меняться. Ну например если не сдать первое задание в Скайриме, не появятся случайные драконы, а если не найти Престона в Фаллаут 4, не получится встретить минитменов и естественно их глупых повторяющихся заданий. Интересно что ждет в Старфилде, но спойлеры читать не хочу
Самое интересное начинается уже после основного сюжета
Перевожу: основной сюжет в игре каловый.
В играх Бесезды сюжет всегда был не в приоритете, или для тебя это открытие?