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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 4 896 оценок

Shattered Space, первое DLC для Starfield, может быть представлено на The Game Awards

Gruz_
Новости

Несмотря на то, что в Steam активно критикуют последнюю игру Bethesda, студия продолжает работать над Starfield, используя отзывы игроков как главный инструмент изменений. Фактически, студия уже готовит новое обновление, которое должно исправить множество ошибок и добавить несколько интересных элементов.

В Steam уже вышла бета-версия обновления 1.8.87, но официальной информации о дате выхода финальной версии пока нет, поскольку идея заключается в том, чтобы игроки сами оценили исправления и позволили разработчикам доработать то, что может быть не так. По имеющейся информации, изменения касаются определенных проблем с навигацией в пространстве и исчезновением предметов при перезагрузке аванпоста.

Помимо исправлений, есть еще и Shattered Space, DLC к игре, которое было анонсировано еще до выхода Starfield. Впрочем, несмотря на столь ранний анонс, о расширении известно очень мало, если не сказать ничего, но на The Game Awards мы, возможно, получим краткое представление о его содержании.

Судя по утечке, в Xbox подготовили как минимум тизер DLC, который может быть показан на мероприятии, что было бы весьма кстати, даже несмотря на то, что игра не была номинирована на GOTY без внятного объяснения причин.

О том, насколько правдивым оказался этот слух, мы узнаем в ближайшие несколько часов.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
h1fter

Был бы я Тоддом Говардом,нанял бы охрану,вышел на сцену и анонсировал длс с ещё тысячей планет которые можно исследовать,новые минералы которые можно добывать и новых животных которых можнo скaнировaть

3
Лицо со шрамом

Игра после ДЛС раскроется

0
FlufflePuff

Наверно добавят каловозку что бы быстрее до руин добираться было. Ну и 1000 новых планет, всего за 99.9$ и спец изданием за 120$ что бы поиграть на 3 дня раньше всяких нищебродов!

0
Eclair_93

Смех смехом, но может даже не в этом длс, но чуть позже доведут игру до ума, как киберпанк.

0
Беркут Слеер

Пусть уже заканчивают свои изыски, чтоб можно было всё перелопатить и нормальную сборку сделать.

0
TheNikolay00

DLC раскроет игру?

-1
DangerousDomenic

только спустя 10 dlc

1
Oscilograf

А ты компьютер обновил?:)

1
Господин Никто
даже несмотря на то, что игра не была номинирована на GOTY без внятного объяснения причин.

игра - посредственный кал и это вполне внятная причина

-1
HiRuKo14

Приятно видеть что разработчики добавят в старфилд новый контент.

-1
Ivan313

Может быть игра получилась такой пустой потому что тодд решил выпелить из неё 70% контента и продать его с 7 длс ?

-1
Уильям Аркетт

Как бы в ДЛС еще планет 300-500 не добавили ...

0