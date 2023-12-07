Shattered Space, первое DLC для Starfield, может быть представлено на The Game Awards

Несмотря на то, что в Steam активно критикуют последнюю игру Bethesda, студия продолжает работать над Starfield, используя отзывы игроков как главный инструмент изменений. Фактически, студия уже готовит новое обновление, которое должно исправить множество ошибок и добавить несколько интересных элементов.
В Steam уже вышла бета-версия обновления 1.8.87, но официальной информации о дате выхода финальной версии пока нет, поскольку идея заключается в том, чтобы игроки сами оценили исправления и позволили разработчикам доработать то, что может быть не так. По имеющейся информации, изменения касаются определенных проблем с навигацией в пространстве и исчезновением предметов при перезагрузке аванпоста.
Помимо исправлений, есть еще и Shattered Space, DLC к игре, которое было анонсировано еще до выхода Starfield. Впрочем, несмотря на столь ранний анонс, о расширении известно очень мало, если не сказать ничего, но на The Game Awards мы, возможно, получим краткое представление о его содержании.
Судя по утечке, в Xbox подготовили как минимум тизер DLC, который может быть показан на мероприятии, что было бы весьма кстати, даже несмотря на то, что игра не была номинирована на GOTY без внятного объяснения причин.
О том, насколько правдивым оказался этот слух, мы узнаем в ближайшие несколько часов.
Был бы я Тоддом Говардом,нанял бы охрану,вышел на сцену и анонсировал длс с ещё тысячей планет которые можно исследовать,новые минералы которые можно добывать и новых животных которых можнo скaнировaть
Игра после ДЛС раскроется
Наверно добавят каловозку что бы быстрее до руин добираться было. Ну и 1000 новых планет, всего за 99.9$ и спец изданием за 120$ что бы поиграть на 3 дня раньше всяких нищебродов!
Смех смехом, но может даже не в этом длс, но чуть позже доведут игру до ума, как киберпанк.
Пусть уже заканчивают свои изыски, чтоб можно было всё перелопатить и нормальную сборку сделать.
DLC раскроет игру?
только спустя 10 dlc
А ты компьютер обновил?:)
игра - посредственный кал и это вполне внятная причина
Приятно видеть что разработчики добавят в старфилд новый контент.
Может быть игра получилась такой пустой потому что тодд решил выпелить из неё 70% контента и продать его с 7 длс ?
Как бы в ДЛС еще планет 300-500 не добавили ...