Тодд Говард продолжает оправдывать консольные 30 fps в Starfield: "Ощущения действительно великолепные"

Bethesda приняла решение отказаться от двух игровых режимов для Starfield на Xbox Series X|S. Игра будет работать только при 30 кадрах в секунду, и эту ситуацию продолжает объяснять Тодд Говард. Разработчики в данном случае сделали выбор в пользу последовательного геймплея.
Тодд Говард дал обширное интервью редакторам Kinda Funny Games, в ходе которого была затронута тема 30 фпс. Многие геймеры не могут понять, почему разработчики не предложат два режима и, при более низком разрешении, не обеспечат 60 фпс хотя бы на Xbox Series X.
Директор и исполнительный продюсер Bethesda подчеркнул, что самой важной задачей разработчиков было обеспечить "стабильность" - под этим можно подразумевать, что компания хочет постоянных 30 кадров, а не скачков от 30 до 60.
Говард отметил, что его команда хотела предложить полноценную игру на всех платформах, и идея убрать одну из функций, например, на Xbox, никогда не возникала.
Мы никогда не думали о том, чтобы убрать какую-то функцию, наше внимание сосредоточено на предоставлении всего. В конечном итоге все свелось к тому, что нам нужна стабильность. Игра работает отлично, но мы не хотим, чтобы игроки когда-либо думали об этом. Конечно, мы видели другие игры, в которых есть режимы производительности, но мы склоняемся к стабильности.
Разработчики Starfield сосредоточились на том, чтобы сделать 30 фпс на консолях как можно более стабильными, а производительность во время игрового процесса, как ожидается, обеспечит отличные впечатления. По словам Говарда, это лучшая игра Bethesda за всю историю.
Ощущения действительно великолепные, игра отлично ощущается в руках. И я бы сказал, что разработчики знают об этом, но есть вещи, которые можно сделать, чтобы она выглядела и чувствовалась великолепно - такие вещи, как размытие движения, скорость обновления игры или реакция на ввод контроллера, все эти вещи имеют значение в чем-то, что обеспечивает великолепные ощущения, и я могу честно сказать, что это лучшая игра, которую мы сделали.
Он конченный или это такой стандарт лапшу детям вешать? А почему на пс5 везде делают 60 кадров даже если в ущерб идет дичайшее снижение разрешения? Самая мощная сосноль не смогла в свой же экз, эх жаль. Дайте вы людям выбор, а не свое тупорылое видение
потому что на пс 720 п 60 ФПС
Ни одна игра от Тода не была 60фпс на старте ,только недавно Fallout 76 на новом поколении консоли смогли выдавит 60, а там графики да и возможностей поменьше будет.
это тот самый человек, который самым первым стал продавать скин лошади на отдельном cd диске, так что обменивать денюжку детишек на свои слова у него в крови
то что ни одна игра не было в 60 фпс не оправдание. их движок помойка, давно пора сменить на нормальный
Вообще на это нас ать, почему про 30 фпс в рекламных роликах не говорят для общей аудитории и не восхваляют, а где то в интервью, которые смотрят либо читают гики, а когда выпускают обновление с 60 кадрами, даже с трейлером о боже это какое то ноу хау как будто
Великолепнее некуда в 30 fps чилить в 2023 году
Опять началось. 30 FPS оправдывают себя в некоторых случаях: экономия на энергопотреблении (актуально для портативных платформ), либо для обеспечения лучшей картинки (настройки графики и высокие разрешения).
Я понимаю блокировку на 30 FPS, если хочется выкрутить настройки на "ультра" или играешь в 4K. Сам так делаю.
Зачем Говард эту тему продолжает раскручивать - я не знаю.
Потому что их древний движок достаточно проблемный и ввиду существования Series S, им нужно ужиматься как можно сильнее. Я более чем уверен, что Series X потянула бы 60 кадров, но может быть политика майков не позволяет делать такие различия между консолями одного ("некст-ген") поколения и они залочились на 30 кадрах и там и там.
Но да, читать про 30 fps и как это помогает игре - лютейшая дичь, лучше бы промолчали.
А каким боком Series S? Она под FHD рассчитана, а Series X - под 4K. Разница разве что в ГП.
Теоретически, Series X должна иметь два режима: 1080р60 и 4K30.
Потому что разница не только в видеочипе (от которого зависит разрешение), но и в CPU и RAM. То, как ты изначально разрабатываешь игру, зависит от железа, и ты не можешь сделать очень плотнонаселённый город в игре, например, для Series X, а потом вспомнить, что это всё должно заработать и на младшей консоли. И не всегда ты потом это сможешь "оптимизировать", чаще придётся с нуля начинать, если ты не учёл возможности консольного железа.
ЦП там абсолютно одинаковые. А в ОЗУ отличия есть - да.
У Series S, насколько я помню, тактовая частота 3.6 против 3.8 у Series X, а так да, ЦП действительно очень похожи, но вот разница в общей памяти значительна (10 против 16)
Моргни, если сзади стоит Фил и держит тебя за кошелек.
ну в руках может она и ощущается отлично, но как играется?)
Разрешение экрана 640х360, тоже, например, будет великолепно ощущаться у Тодда, который будет продавать такую игру.
Какая то у них странная тактика, впрочем может для мас и катит, нет бы правду сказать что для 60 фпс пришлось бы сильно урезать разрешение и качество картинки и не факт что получилось бы стабильные 60 кадров, и мол выбрали стабильность и качество картинки, правда теперь им нужно крови износа чтобы игра эти 30 держала железобетонно.
Какое милое, забавное вранье. Я бы еше понял, если бы в этой игре был бесшовный открытый мир с плавными переходами между землей и космосом, который вроде бы обещают сделать убики. Но здесь-то мир разбит на локи. Вышел из дома - загрузка. Вылетел в космос - загрузка. Прилетел на планету - загрузка. Спрашивается, какие процессы у них отжирают столько ресурсов, учитывая, что графа здесь не блещет и пространства не так чтобы очень большие?
ну так сам и играй, чё
Синематографичненько. Все владельцы PS5 уже выбрасывают свои кривые пузатые коробки, ради шедевра из всех шедевров и очередной "игры столетия от мастеров"
ля кто вылез, топовый ноулайфер пг, как прошло лечение ?
Это что уже новый маркетинг? Рекламный слоган, лучше стабильные 30 кадров чем плавающий 60 кадров. А что потом криворукие разрабы, 720p лучше чем опскейленые 1080p?
читаешь комменты и удивляешься.. большинство не понимает элементарщины - ему нельзя говорить, что коробка это древнее гoвнo и тупо не вывозит
захотели 60 фпс..."хрен вам"(с)
Но по факту то в Last of Us 2 на PS4 за счет продвинутой анимации и плавности удалось сделать продукт, в который не стремно играть в 30 ФПС. У меня есть и ПК, я понимаю что говорю, пытаюсь не оправдать, но сказать что есть соответствующие технологии.
Так там будут лучи, или нет?
почему не дать людям выбор - хочешь плавную картинку и убогую графику - на тебе, хочешь классную картинку и мало кадров - на тебе, это ведь не так сложно. В некоторых играх графику можно было выкручивать почти в ноль при желании, не понимаю почему это не сделать стандартном в сфере игр
у меня больше в вопрос к графону, там не пахнет некстгеном, всратое освещение с убогими фильтрами, нпс вообще ужас, скорей всего виноват старый движок который надо выкинуть на помойку, это тоже самое что 100 модов на графен поставь в скайриме и будет лагать на 4090, при том графа будет такая себе, вангую в первую же неделю релиза на пк будет тонна жалоб про кривой оптимизон, если они даже на коробку режим производительности добавить не смогли
Мы не будем оптимизировать это долго, и дорого.
Но попраавде мы не умеем оптимизировать. Купите старфилд сюжет хороший. Кещьтемееее
ахахахах.......ахахаха....да даже 60 дергачина глаза режет....