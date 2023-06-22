Тодд Говард продолжает оправдывать консольные 30 fps в Starfield: "Ощущения действительно великолепные" ©

Bethesda приняла решение отказаться от двух игровых режимов для Starfield на Xbox Series X|S. Игра будет работать только при 30 кадрах в секунду, и эту ситуацию продолжает объяснять Тодд Говард. Разработчики в данном случае сделали выбор в пользу последовательного геймплея.



Тодд Говард дал обширное интервью редакторам Kinda Funny Games, в ходе которого была затронута тема 30 фпс. Многие геймеры не могут понять, почему разработчики не предложат два режима и, при более низком разрешении, не обеспечат 60 фпс хотя бы на Xbox Series X.



Директор и исполнительный продюсер Bethesda подчеркнул, что самой важной задачей разработчиков было обеспечить "стабильность" - под этим можно подразумевать, что компания хочет постоянных 30 кадров, а не скачков от 30 до 60.



Говард отметил, что его команда хотела предложить полноценную игру на всех платформах, и идея убрать одну из функций, например, на Xbox, никогда не возникала.

Мы никогда не думали о том, чтобы убрать какую-то функцию, наше внимание сосредоточено на предоставлении всего. В конечном итоге все свелось к тому, что нам нужна стабильность. Игра работает отлично, но мы не хотим, чтобы игроки когда-либо думали об этом. Конечно, мы видели другие игры, в которых есть режимы производительности, но мы склоняемся к стабильности.

Разработчики Starfield сосредоточились на том, чтобы сделать 30 фпс на консолях как можно более стабильными, а производительность во время игрового процесса, как ожидается, обеспечит отличные впечатления. По словам Говарда, это лучшая игра Bethesda за всю историю.

Ощущения действительно великолепные, игра отлично ощущается в руках. И я бы сказал, что разработчики знают об этом, но есть вещи, которые можно сделать, чтобы она выглядела и чувствовалась великолепно - такие вещи, как размытие движения, скорость обновления игры или реакция на ввод контроллера, все эти вещи имеют значение в чем-то, что обеспечивает великолепные ощущения, и я могу честно сказать, что это лучшая игра, которую мы сделали.