Обзорный трейлер SteamWorld Heist 2 рассказывает о боях, делах и многом другом

Thunderful представила обзорный трейлер SteamWorld Heist 2, демонстрирующий, как пошаговая тактическая ролевая игра развилась по сравнению со своей предшественницей. Перспектива с боковой прокруткой, стрельба из укрытий и точное прицеливание остаются, поскольку вы творчески рикошетите, чтобы побеждать врагов.
У каждого дела есть своя роль, будь то точное прицеливание снайпера, способность фланкера обходить врагов с фланга или живучесть броулера и нанесение урона в ближнем бою. Однако в зависимости от оружия, закрепленного за отрядами, они могут выполнять разные задания. За завершение миссий зарабатываются винтики, которые затем можно назначить соответствующим навыкам дела, сохраняя их активными, даже если вы меняете дело.
Таким образом, вы можете объединить скорость фланкера с живучестью броулера или точность снайпера с взрывным уроном бумера. Благодаря более чем 150 единицам оружия, вспомогательным предметам и оборудованию, не говоря уже о способностях персонажей, есть много возможностей для создания билдов.
SteamWorld Heist 2 выйдет 8 августа на Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, ПК и Nintendo Switch, а также в нее можно будет играть через Game Pass.