Директор Stellar Blade посетил студию Kojima Productions и встретился с Хидэо Кодзимой

Несмотря на всю занятость перед самым релизом амбициозного экшена Stellar Blade, главный разработчик игры нашел время для встречи с культовым геймдизайнером Хидэо Кодзимой. Руководитель студии Kojima Productions, создатель Death Stranding и серии Metal Gear, похвастался в социальных сетях, что его новым гостем стал Ким Хён Тэ, директор Stellar Blade.
Судя по всему, Хидэо Кодзима успел познакомиться с самой игрой и её авторами еще до официального релиза Stellar Blade. Во время публикации трейлеров к игре геймдизайнер отмечал превосходный визуальный стиль и захватывающее звуковое сопровождение. Сегодня ему удалось наконец-то лично встретиться с ключевым создателем игры и даже получить от него автограф.
Директор Stellar Blade Ким Хён Тэ вместе с Кодзимой сделали несколько совместных фотографий в Kojima Productions. Также он расписался на специальной стене, где уже успели оставить свои имена ряд других разработчиков и голливудских звезд.
Была ли это простая неформальная встреча двух разработчиков из разных студий, или нас ждет сотрудничество Kojima Productions с авторами Stellar Blade, пока сказать сложно. Хидэо Кодзима довольно часто приглашает в студии самых разных представителей индустрии. Кажется, что они оставляют там автографы, но затем их модели можно будет увидеть в той же Death Stranding.
Хира се у него подпись.
Он рисует Z
Кто-то из них возможно гений.
Почему когда я на них смотрю то в голове появляются слова : "Здаров За..бал))"
Два гения.