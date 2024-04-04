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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 520 оценок

Директор Stellar Blade посетил студию Kojima Productions и встретился с Хидэо Кодзимой

Gutsz
Новости

Несмотря на всю занятость перед самым релизом амбициозного экшена Stellar Blade, главный разработчик игры нашел время для встречи с культовым геймдизайнером Хидэо Кодзимой. Руководитель студии Kojima Productions, создатель Death Stranding и серии Metal Gear, похвастался в социальных сетях, что его новым гостем стал Ким Хён Тэ, директор Stellar Blade.

Судя по всему, Хидэо Кодзима успел познакомиться с самой игрой и её авторами еще до официального релиза Stellar Blade. Во время публикации трейлеров к игре геймдизайнер отмечал превосходный визуальный стиль и захватывающее звуковое сопровождение. Сегодня ему удалось наконец-то лично встретиться с ключевым создателем игры и даже получить от него автограф.

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Директор Stellar Blade Ким Хён Тэ вместе с Кодзимой сделали несколько совместных фотографий в Kojima Productions. Также он расписался на специальной стене, где уже успели оставить свои имена ряд других разработчиков и голливудских звезд.

Была ли это простая неформальная встреча двух разработчиков из разных студий, или нас ждет сотрудничество Kojima Productions с авторами Stellar Blade, пока сказать сложно. Хидэо Кодзима довольно часто приглашает в студии самых разных представителей индустрии. Кажется, что они оставляют там автографы, но затем их модели можно будет увидеть в той же Death Stranding.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
hpi

Хира се у него подпись.

4
CURiOSiTY7

Он рисует Z

0
Tokito77 CURiOSiTY7
Спойлер
1
Кей Овальд

Кто-то из них возможно гений.

0
4de

Почему когда я на них смотрю то в голове появляются слова : "Здаров За..бал))"

0
Aalins

Два гения.

0