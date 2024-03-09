Официально: в Stellar Blade будет русский язык в в виде субтитров

В PlayStation Store в американском регионе внезапно появилась, а затем была удалена страница демо-версии Stellar Blade. Однако до удаления страницы игроки успели сделать скриншот обновлённого описания игры, согласно которому в Stellar Blade будет присутствовать русский язык в виде субтитров. Что касается озвучки, то будут доступны такие языки, как Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Корейский, Португальский и Испанский.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
Ну так другое дело!!!!!
если сделают еще парочку подобных игр, я задумаюсь о покупке пятерки. Но сначала подожду ответа от разрабов, вдруг будет на пк все же.