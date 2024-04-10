Разработчики Stellar Blade объяснили, почему их выбор пал на платформу PS5

Через несколько недель состоится релиз Stellar Blade, но у игры было совсем другое начало, нежели итоговый результат. Изначально представленная как Project EVE много лет назад, игра была анонсирована для PC, PS4 и Xbox One, а затем стала эксклюзивом для PS5.
В преддверии релиза руководитель игры Ким Хён Тэ принял участие в официальном блоге PlayStation. Когда его спросили, почему он выбрал PS5 как основную платформу для Stellar Blade, он ответил, что у консоли очень увлеченная аудитория, а мощность "железа" значительно упростила процесс работы.
Мой выбор PS5 был естественным. Я решил, что PlayStation - это место, где я могу встретить самых увлеченных геймеров в игровой индустрии. А я увлекаюсь играми еще со времен оригинальной PlayStation, так что выбор в пользу PS5 был вполне естественным. Прежде всего, высокая производительность PS5 облегчает создание игрового процесса. Опыт использования беспроводного контроллера DualSense также впечатляет, поэтому мы сделали все возможное, чтобы использовать его в нашей игре, и получить еще больше удовольствия".
Технический директор Ли Дон Ги также добавил, что PS5 позволила студии ускорить время загрузки и добиться еще большего уровня погружения в Stellar Blade.
Во время разработки нашей игры я понял, насколько высока производительность PS5, и подумал, что это прекрасное устройство. Нам понравилось быстрое время загрузки, а также погружение и реалистичность, которые обеспечивал беспроводной контроллер DualSense. Мы задействовали эту мощь на протяжении всей игры, чтобы сделать ее более удобной для игроков".
До сих пор SHIFT UP была студией, специализирующейся на выпуске мобильных игр, в частности, игры Goddess of Victory: NIKKE. По словам представителей студии, Stellar Blade - это ее первая консольная игра, и они постарались создать игру, которая будет соответствовать самым высоким ожиданиям игроков.
Это действительно наша первая попытка, но я не думаю, что фанаты оценят нас из-за этого снисходительно. Поэтому мы приложили много усилий, чтобы создать игру, которая будет соответствовать высоким стандартам, предъявляемым пользователями консолей, и по качеству не уступать другим играм".
Релиз Stellar Blade на PS5 состоится 26 апреля.
Потому что чемоданы занесли)
Да денег им занесли и всё. Признали бы это честно, чо юлить то обоссано.
У них в договоре наверное определено что по поводу ps5 нужно говорить,про ее чудо ssd в том числе,дуалсенс революционный итд.
да вы посмотрите какой ссд в соньке!!!!!
так орали, так орали перед выходом консольки, а как вышла, так оказалось, что сонибои снова насрали себе в штаны
Ну тогда выбор понятен с PS5(выбрали где проще оптимизировать), (за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь) видимо не стали пока рисковать и выпускать на все платформы, так как ещё не особо разбираются в оптимизации для того же ПК, плюс нет скорее всего лишних ресурсов и времени для этого...
потому что студии, которые для соньки делают игры, пернуть даже без ее ведома не могут. Как хозяева скажут, такие платформы и выберут
Аргументы уровня детского сада. Ладно если бы сказал, что Sony пообещали помощь в разработке или там под консоль проще оптимизировать и т.п.
Ага охотно верим )
в принципе оптимизировать игру под одну единственную конфигурацию железа значительно проще чем под бесчисленное множество различных сборок пк. так же многое зависит от того как игра будет себя вести на релизе. если всё будет хорошо, значит разрабов можно и похвалить. а если плохо, то можно будет и напомнить им про их собственные слова про производительность плойки.
"Мой выбор PS5 был естественным. Я решил, что PlayStation - это место, где я могу встретить самых увлеченных геймеров в игровой индустрии. А я увлекаюсь играми еще со времен оригинальной PlayStation, так что выбор в пользу PS5 был вполне естественным."
Сколько словесной воды, чтобы не сказать одну, простую и главную мысль (относится к любому эксклюзиву на любой соснольной платформе), мне дали денег за эксклюзивность, этих денег дали много и потому, эксклюзивность.
Но нет, столько пафоса и феерического лицемерия, особенно на фоне заявления этих же разрабов, что следующая игра студии будет мультиплатформенной. (рука, лицо)
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