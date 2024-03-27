Смесь Sekiro и NieR: Automata: главное из превью Stellar Blade

Зарубежные журналисты опубликовали превью Stellar Blade. Обозреватели рассказали об особенностях экшена и поделились записями геймплея.
Демоверсия впечатлила и заинтриговала многих экспертов. В IGN игру назвали смесью NieR: Automata и Sekiro: Shadows Die Twice. С первой ее роднит стиль, а со второй — боевая система. По словам журналистов, сражения в Stellar Blade достаточно эффектны, а парирования и уклонения играют очень большую роль.
Сотрудники IGN отмечают, что в экшене есть как защитные, так и атакующие навыки, которые делают его сбалансированным и по-своему глубоким. В зависимости от типов врагов геймеры смогут прибегать к разным стратегиям. Широкий выбор снаряжения позволит использовать разные стили ведения боя, а во время сражений можно будет орудовать не только мечом, но и огнестрельным оружием.
В IGN говорят, что битвы с боссами поначалу кажутся трудными. У каждого такого противника есть определенные схемы атак и свои фазы. Для тех, кто не хочет страдать во время боев, разработчики подготовили специальный сюжетный режим сложности.
Журналистам ScreenRant боевая система тоже понравилась. По их словам, Stellar Blade «вознаграждает за терпение». Пройти ее, просто спамя атаками во время сражений, вряд ли получится: нужно наблюдать за характером атак противников и использовать парирование.
В ScreenRant также отмечают, что разработчики поощряют исследования. На разных локациях можно найти сундуки с полезными предметами, которые пригодятся главной героине на ее пути. По словам обозревателей из Push Square, изучая мир игры, можно обнаружить не только тайники, но и лагеря — это особые места отдыха, где можно покупать предметы, изучать навыки и слушать музыку.
В GamesRadar+ отметили несколько недостатков Stellar Blade. Журналисты пожаловались на неудобное управление во время прыжков и интерактивных взаимодействий. Также они заявили, что камера расположена слишком близко к героине, что ограничивает обзор, а из-за слишком технологичного освещения некоторых врагов бывает трудно распознать.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. 29 марта геймерам будет доступна демоверсия игры.
За*******а эта соулс-лайк боевика, где слешеры ну или хотя бы нормальные битемапы?
Пиарять шо капец.
Вроде же не соулс-лайк игра, ну по крайне мере так выглядят бои.. А так похожа на помесь DMC с Bayonettoy... Баянета шикарная конечно, тупа из-за неё и из-за зельды имею на руках свитч. Надеюсь эта будет хоть процентов на 70 как баянетка
Ну и на Байонету тоже смахивает.
Не ну выглядит красиво.
В игре всё самое хорошее от выше перечисленных игр, можно добавить такие игры как Байонетта и Метал Гир Райсинг.
И где тут байонета? В ней главное уворот а не парирование.
Почитай про игру по внимательнее пожалуйста. И разве в Байонете главное увороты? Видимо ты подзабыл игру но это не беда.