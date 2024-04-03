Stellar Blade - игра номер один по предзаказам в PS Store в США

Официальный релиз Stellar Blade запланирован на конец этого месяца, а до этого разработчики выпустили бесплатную демоверсию, которая уже доступна на PS5. Благодаря демке игроки могут ознакомиться с игрой бесплатно, а уже потом решить, стоит ли покупать ее сейчас или только в будущем по акции.
Впрочем, судя по всему, демоверсия оказалась очень успешной, и в настоящее время Stellar Blade лидирует по количеству заказов в PS Store как в США, так и в ряде других стран. Интересно, что игра входит в число бестселлеров в двух версиях, при этом Digital Deluxe Edition по-прежнему на первом месте.
Если говорить только о показателях в США, то в данный момент Stellar Blade опережает многие интересные игры, такие как расширение для Elden Ring, Grounded, расширение для Final Fantasy XIV и имногие другие.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PlayStation 5.
Это игра вызов современным тенденциям. Игроки давно уже не видели действительно красивых женских персонажей. Поэтому и ажиотаж понятен. Как глоток чистого воздуха.
Главное чтобы игра ещё при этом была о чём то)
Кто успел пройти демку, сказали что звук и боевки хорошие. Не ААА проект конечно, но внимание заслуживает.😏👌
Ну в масштабном плане здесь главное не это, а чтобы игра просто продалась лучше многих и ажиотаж был... дабы остальные разрабы, как всегда, посмотрели такие и "Хм.. быть не может... неужели без меньшинств и с чем-то сексуальным -игра может взлететь?.. хм.. Попробуем-с."
дело не в красивых женских персонажах, таковые были, но не во всех играх, в той же capcom, там такие женщины, Леди Димитреску с её дойками и сочной жопой, специально ведь модельку такой сделали, остальные девахи тоже не отстают, Ада Вонг, Эшли Грэм, Клэр Редфилд, Джилл Валентайн, и прочие, фигуры как и личика там сочные, просто в этой игре, так сказать открыто делается на этом акциент, на красоте женского тела, если японцы клали на повесточку и только имитируют что тоже её поддерживают, как сценарист Резидента 8, что якобы Димитреску лесба, но в игре не малейшего упоминание этому, она просто мужененавистница, то в этой игре все фемки и прочий мусор обделались когда пытались "прикрыть" лавочку, а спрос на игру высокий, вот почему на хайпе всё это, в какой то степени ограничения и насильное толдычание противоестественных норм людям надоело, повесточке сколько? ну прикиним лет 20-30, а инстиктам мужским к женскому телу, миллионы лет, рано или поздно это бы случилось. мужикам из поколения в поколения нравились сочные жопы, нравиться и будут нравиться, ибо это природа, от неё никуда не деться