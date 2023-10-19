Новое дополнение Astral Planes для Stellaris раскроет тайны альтернативных измерений

Глобальная космическая стратегия от Paradox.

В Stellaris игрокам предстоит исследовать и покорять космическое пространство, причем каждый игрок получит свой уникальный опыт: все, что происходит в найденных галактиках с тысячами планет, генерируется случайным образом.

На выбор представлено богатое разнообразие инопланетных рас, выбрав одну из которых, можно погрузиться в увлекательный сюжет и вдумчивый геймплей Stellaris, по пути встречая обитателей далеких миров.

Игра предлагает глубокую и продуманную систему исследования, бесконечное разнообразие инопланетных видов, расширенную систему дипломатии, полнофункциональный конструктор космических кораблей и потрясающие по красоте космические просторы.