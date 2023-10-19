Новое дополнение Astral Planes для Stellaris раскроет тайны альтернативных измерений

Несмотря на то, что в этом году Stellaris исполнится семь лет, Paradox Interactive не прекращает разработку этой популярной стратегии. Доказательством тому служит анонсированное расширение Astral Planes, ориентированное на повествование, которое дебютирует на ПК в конце этого года.
Благодаря новым технологиям и системам, разрушающим реальность, в Astral Planes игроки будут исследовать альтернативные измерения, встречать существ и явления в многочисленных параллельных мирах. Они будут прокладывать свой собственный путь через неизведанное в самостоятельных и полностью разветвленных повествованиях, добавляя новую глубину и самостоятельность выбору игрока - из заявления разработчиков.
Согласно информации, предоставленной разработчиками, в расширении Astral Planes будут представлены:
- новые системы и технологии, которые позволят игрокам манипулировать пространством-временем и "взаимодействовать с галактикой неожиданными способами";
- альтернативные миры для исследования. Каждый из них обладает уникальными свойствами, существенно отличающимися от тех, с которыми нам довелось столкнуться до сих пор. Путешествуя по неизведанным пространствам, мы встретимся с населяющими их существами, а также узнаем их древние тайны;
- "разветвленные повествования", в которых мы впервые сможем ориентироваться благодаря специальному интерфейсу, "специально разработанному для максимального эффекта выбора игрока". Решения, которые нам придется принимать, будут не из легких.
Чот они всё ближе к вахе :) Империум человечества расползается по галактике. А судя по видосу - подтянули варп и глаз ужаса.