Stormgate - духовный наследник Starcraft - достиг цели на Kickstarter за 15 минут

Frost Giant Studios запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для своей грядущей стратегии Stormgate, и она практически сразу же достигла цели финансирования.



Хотя цель составляла относительно скромные $100 000, она была достигнута за 15 минут, а на данный момент (за несколько часов с начала кампании) она составляет уже $718 000, а число ее участников составляет 7 229 человек, и до конца кампании осталось 57 дней.



Цель может показаться небольшой для такой амбициозной игры, как Stormgate, но это потому, что разработка самой игры уже профинансирована. Кампания направлена на выпуск физического коллекционного издания.

При этом дополнительное финансирование также будет иметь последствия для игрового процесса через цели Stretch. За 500 000 долларов будут реализованы дополнительные еженедельные мутаторы 3vE, а за 700 000 долларов — новый инструмент помощи игроку.

Разработчики также выпустили видеоролик, знакомящий со всем проектом, который вы можете посмотреть ниже.

Если вы не знакомы с Stormgate, то это духовный преемник Starcraft, разрабатываемый на Unreal Engine 5 командой, состоящей из ветеранов Starcraft 2 и Warcraft 3. Он был представлен в июне 2022 года, а затем продемонстрирован на нескольких мероприятиях, включая PC Gaming Show в июне и Gamescom в августе.

Недавно мы узнали больше о результатах прошлого альфа-теста. У игры пока нет точной даты выхода, но она выйдет на ПК через Steam.