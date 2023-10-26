Stranded: Alien Dawn бросает новые вызовы в захватывающем дополнении Robots and Guardians

Frontier Foundry, игровой лейбл компании Frontier Developments и разработчики Haemimont Games, анонсировали сегодня новый DLC для симулятора выживания на планете Stranded: Alien Dawn. Robots and Guardians выйдет во вторник, 7 ноября, на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

Robots and Guardians представляет новый динамичный сценарий, в котором игрокам предстоит защитить Хоуп, первого разумного андроида. Спася Хоуп из лап ее создателей, безжалостного производственного консорциума, группа повстанцев должна защититься от их попыток вернуть свое бесценное достояние.

В поисках убежища на неизведанной планете во внешних мирах повстанцы должны построить безопасное и надежное убежище, в котором развивающийся разум Хоуп сможет продолжать развиваться. По мере роста интеллекта Хоуп игроки смогут выбирать новые навыки и открывать новые черты характера. У нее также может развиться потребность в отдыхе и потенциально сформировать связи с членами группы. Новые ресурсы, SilicaEnergel и SilicaEnergel Plus, можно создать, чтобы обеспечить пропитание Хоуп, которая не может есть человеческую пищу.

На протяжении всего сценария игроки должны разрабатывать инновационные стратегии, позволяющие повстанцам преодолевать волны автоматических атак консорциума, сражаясь с боевыми роботами, боевыми дронами и мобильными турелями, чтобы защитить Хоуп и добиться победы.

Вместе с новыми вызовами приходят и новые технологии. Повстанцы смогут исследовать, конструировать и использовать целый ряд нового оружия, включая оборонительных роботов, мобильные пулеметы, турели с лазерным вооружением, лазерные мечи и многое другое. Роботов можно будет призывать в бой, после чего они вернутся на полуавтоматические командные пункты. Ботов, мобильные турели и лазерные мечи также можно использовать во всех сценариях Stranded: Alien Dawn.

В DLC также представлен новый выживший, Генри Колдуэлл. Закаленный в боях ветеран, стремящийся вернуть себе человечность, Генри вышел из невзгод сильнее благодаря роботизированным заменам конечностей и специальным навыкам ближнего боя, что делает его идеальным выбором для любой группы, живущей под угрозой нападения.

DLC выйдет вместе с бесплатным обновлением базовой игры для всех игроков, которое принесет ряд новых функций и улучшений. К ним относятся технологии доставки дронов, возможность строить многоэтажные здания, футуристические предметы мебели, карбоновый арбалет и многое другое.