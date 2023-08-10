Авторы Stray поделились новым трейлером в честь запуска кошачьего приключения на консолях Xbox ©

Stray на Xbox Series X|S и Xbox One доступна уже сейчас. Помимо легендарного рыжего кота-табби, которым мы управляем, одной из главных достопримечательностей этого приключения от третьего лица является город, в котором оно происходит.

Таинственная городская среда населена множеством роботов, у каждого из которых своя роль в этой экосистеме. В условиях отсутствия людей раскрытие тайны этого города является одной из главных целей Stray, поскольку это может помочь нашему кошачьему другу выбраться на свободу.