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об игре
Stronghold 21.10.2001
9.1 546 оценок

Люди довольны, милорд! Продажи Stronghold Definitive Edition превысили 100 тысяч копий

butcher69
Новости

На этой неделе, 7 ноября, разработчики из FireFly Studios представили улучшенное издание своей легендарной стратегической игры Stronghold. Премьера оказалась весьма успешной: новая версия игры получает высокие оценки на платформе Steam, где 84% покупателей рекомендуют ее другим пользователям. А сегодня стало известно, что менее чем за три дня тираж Stronghold Definitive Edition превысил отметку в 100 тысяч копий.

Stronghold: Definitive Edition представляет собой улучшенную версию оригинальной Stronghold с обновленной графикой, переработанной озвучкой (включая полный русский перевод), а также новой сюжетной кампанией и миссиями.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Big and Fat

Ну раз люди готовы одно и то же покупать... мне достаточно stronghold hd.

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A E

графику подтянули, но и новые баги завезли.
надеюсь пофиксят.

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MunchkiN 616

не сказать что была очень популярная серия игор однако теперь получает много внимания.

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