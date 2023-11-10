Люди довольны, милорд! Продажи Stronghold Definitive Edition превысили 100 тысяч копий

На этой неделе, 7 ноября, разработчики из FireFly Studios представили улучшенное издание своей легендарной стратегической игры Stronghold. Премьера оказалась весьма успешной: новая версия игры получает высокие оценки на платформе Steam, где 84% покупателей рекомендуют ее другим пользователям. А сегодня стало известно, что менее чем за три дня тираж Stronghold Definitive Edition превысил отметку в 100 тысяч копий.

Stronghold: Definitive Edition представляет собой улучшенную версию оригинальной Stronghold с обновленной графикой, переработанной озвучкой (включая полный русский перевод), а также новой сюжетной кампанией и миссиями.