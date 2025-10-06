Разработчики Subverse немного поделились дальнейшими планами развития игры

Несмотря на то, что сюжетная линия Subverse завершена, разработчики из Studio FOW намерены и дальше поддерживать игру пострелизным контентом, о чем они сообщили в своем новом дневнике. В обращении к фанатам разработчики выразили сердечную благодарность за постоянную поддержку и терпение, отметив, что это является для них главным источником мотивации.

Studio FOW обозначили следующие ключевые моменты разработки:

Локализация: Контент для нескольких языков уже создан и сейчас находится на этапе интеграции и тестирования. В том числе идет работа и над русской локализацией, которой занимается команда, выпустившая неофициальный русификатор.

Новые наряды: Дополнительные костюмы для персонажей проходят финальное тестирование.

Дополнительные костюмы для персонажей проходят финальное тестирование. DLC для бэкеров с Kickstarter: Система для предоставления DLC-наград спонсорам кампании успешно разработана и также находится на завершающей стадии тестирования.

Выпуск всех этих функций намечен на четвертый квартал 2025 года. Кроме того, было подтверждено, что начата работа над DLC, посвященным популярным персонажам игры. Активы уже создаются и разработка находится в полном разгаре.

Studio FOW также обратилась к сообществу с просьбой о поддержке. Если игрокам нравится Subverse и они верят в усилия команды, разработчики будут невероятно благодарны за положительные отзывы в Steam. Это не только мотивирует команду, но и помогает другим игрокам открыть для себя игру.