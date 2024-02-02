Это те ребята из Rocksteady, создавшие культовую Batman Arkham? Появились первые оценки Suicide Squad

После подтверждения того, что игровые порталы не получили код на ранний обзор, рецензии на Suicide Squad: Kill the Justice League появились позже, чем обычно, а игра уже была доступна тем, кто купил Deluxe Edition несколько дней назад.
Теперь начали появляться первые рецензии, и они не дают хорошего представления об игре. Хотя на данный момент у игры в общей сложности менее 10 рецензий, на MetaCritic она уже имеет "желтый" рейтинг. Если сюжет и даже геймплей хвалят, то пустой открытый мир и крайне повторяющаяся структура миссий в итоге испортили игру.
Suicide Squad: Kill the Justice League в среднем получила 63 балла на MetaCritic.
VGC: Suicide Squad: Kill the Justice League - это визуально потрясающая игра про антигероев, в которую интересно играть, даже если ваши действия немного повторяются. Студия Rocksteady стильно завершает Arkhamverse, не поддавшись полностью демону живого сервиса.
Push Square: Несмотря на все наши претензии, мы не можем отрицать, что игра веселая. У сюжета нет хорошего финала, но он остается увлекательным на протяжении всего времени, боевка с элементами траверса действительно фантастическая, в нее потрясающе играть с друзьями, это одна из лучших по внешнему виду игр на PS5, она работает как мечта, и, если говорить об игре как сервисе, то она кажется существенным и щедрым предложением.
Games.cz: За веселым экшеном и хорошо проработанными персонажами скрывается стандартный лут-шутер, в котором вы повторяете около пяти действий до самого конца. Suicide Squad: Kill the Justice League могла бы сработать как короткий экшен-спин-офф от серии Arkham. Однако как игра, к которой вы будете возвращаться регулярно, она совершенно не подходит.
Areajugones: Это та самая Rocksteady Studios, которая когда-то создала культовую Batman: Arkham? Честно говоря, я уже не уверен, поскольку игра провалилась практически во всех мыслимых аспектах. Единственный способ порекомендовать ее - это приобрести ее по гораздо более низкой цене, чем на релизе.
IGN (обзор в процессе): Первые 11 часов игры в Suicide Squad: Kill the Justice League оставили у меня совершенно неоднозначные впечатления. Есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне не нравятся, и, что хуже всего, есть вещи, которые вообще не вызывают никакого эмоционального отклика. Жестокие бои могут быть забавными, а история о том, как герои и злодеи DC меняются ролями, в целом увлекательна, но в игре нет хорошо продуманных миссий, а многие системы лута в итоге оказываются неудачными.
Metro GameCentral ( обзор в процессе ): Возможно, в итоге мы возненавидим игру, потому что она уже начинает демонстрировать признаки значительного повторения, но это не та ситуация, когда Lords of the Ring: Gollum сразу стала частью списка худших игр 2023 года (ну, возможно, станет, но не должна). Из всего увиденного ясно, что Suicide Squad - не плохая игра. Но и хорошей ее не назовешь.
NME (обзор в процессе): Мы с нетерпением ждем финальной части, так как, похоже, это большая часть того, что предстоит сделать после прохождения кампании. Но на данный момент игра больше похожа на смесь нескольких игр. Фантастическая кампания омрачается повторяющимися миссиями, которые словно вышли прямо из 2010 года, неинтересными обновлениями и открытым миром, который кажется пустым, хотя в нем и интересно сражаться.
Так там откровенная повестка. Злодеи стали злодеями не потому что они плохие, а потому у них душевные травмы, эмоциональные переживания и т.д. Об этом в игре прямо говорится. И сейчас радикальные либерахи продвигают именно это: воров нельзя публиковать в интернете, это нарушает их (воров) частную жизнь (!), педофилы это не конченные ублюдки, а люди, которые вынуждены бороться со своей болезнью, короче чуть ли не герои и т.д.
У вас каша в голове.
вот и обиженки полезли
До сих пор не понимаю, зачем был проворачивать этот мув с "настоящим Дэдшотом"? У них же есть Бладспорт, который отличился тем, что криптонитовой пулей уложил Супермена (и он как раз чернокожий). Тогда и битва Отряда с Суперменом была бы более "эмоциональной", а не тупо "Ха, мы завалили Супермена!"
God, и? Повестка это не главная проблема игры. Далеко не главная. Зато уже повылезали любетили отыскать везде повестку, лезбиянок, чёрных и геев. Теперь разработчики вместо того, что бы оправдываться почему их игра донатный унылый калл, будут писать что это просто геймеры расисты. Как вы зае... Со своими поисками повестки
Если что, это не те старые Rocksteady, оригинальные разработчики ушли после Arkham Knight и создали новую студию:
https://www.consolecreatures.com/former-rocksteady-open-hundred-star-games/
Они ушли не прям после Arkham Knight , а где-то два года назад
Так именно они работали над Отрядом.
Именно, они как раз и работали над отрядом тоже, но свалили в 2022г, как раз когда стали полировать игру, а потом перенесли релиз, якобы на новую полировку
Спойлер это не те кто делал серию асайлум, те кто делал давно свалили
К тебе в гости?
Если бы, но нет.
Дык они участвовали в разработке. Старые разрабы свалили только лишь в 2022г, а игру полировали весь 2023г
не скажу что Gotham Knights прям хорошая игра, но даже она выглядит геймплейно лучше чем этот Отряд)
От прошлых разрабов одно название. Потому что по факту игру делали уже другие люди, с другими ценностями и идеалами. Сейчас больше ценится если гг лишний раз покажет фак в камеру или скажет пару матерных слов и всë, сразу 10/10 , лучшая игра года. Вспомним тот же Atomic heart и матерящегося гуся. Люди сейчас недалëкого ума, вот их и кормят соответствующим продуктом.
Я атомик херт воспринимаю киберпанк77, игры про отсылки. На создания отсылок больше времени потратили чем на придумывания сюжета
Так атомик и без гуся неплохим вышел.
Будем верить что в стиме получит в 2 раза ниже:)
Эта игра не должна была становиться игрой-сервисом, тогда у неё был шанс.
Очередная студия с легенды скатила в трешаделов, все меньше годных игр выходит.
Хех,IGN хочет и рыбку съесть и на...сесть.)Больше позабавил стеснительный критик из Metro GameCentral "возможно это г...но,но не точно".)
Нет конечно, не те. Все старые разработчики уже давно разбежались.
Увы, от Рокстеди там одно название. Это пустая оболочка мёртвой компании наполненная копошащимися в ней СЖВ-червями, которые заставляют это оболочку совершать конвульсивные действия и всё для того чтобы эти СЖВ-черви могли поделиться с миром продуктами своей жизнидеятельности.
Ничего нового, впрочем. Такое уже было с Близзард, было с Байовер, теперь вот с Рокстеди и сотнями других.
В рецензиях хвалят геймплей?
Судя по тому, что пишут игрожуры, по большей части им нравится. И теперь хочу понять, продались или просто долбанулись?
спрашивать про такое сейчас))) когда черный русалочки,пантеры и другой шлак собирает кучу хвалебных отзывов! когда толерастия и пропаганда просто захватили все! критики это куртизанки среди журналистов!
НЕ подумайте , что я ЗАЩИЩАЮ эту херню!!!! Просто (что-бы было легче) , давайте на секундочку представим так -
Есть земля 1- и это ВСЯ трилогия именно от ТЕХ Рокстеди... Есть земля 2 - и это игра ОРИДЖИН от WB (я НЕ считаю , что она относится к играм Рокстеди -_- ), есть земля 3- это про бэт-семью(ну та типо с кооп) где Бэтс умер -_- .... ииииии(мы долго к этому шли), есть земля 4- где вот создалась ЭТА мура, которая НИКАК не относится вообще ни к одной из выше сказанных земель... кто-то будет орать- ну это-же сами Рок сказали, что ТИПО канон... нет, не КАНОН... ибо ТЕ Роки давным-давно ушли(и прихватили всех кто делал трилогию) и основали НОВУЮ студию, и делают НОВУЮ игру... а выйди игра , хоть от названия ТОЙ-ЖЕ конторы, еще НЕ делает её той-же игрой (привет андромеда) -_-... т.ч. думаю , если воспринимать это так , будет чутка легче.... Но- это не отменяет того факта, что это все-же мура , на которую нужно ВЫКИНУТЬ 60 бачей и где-то найти (таких-же отбитых) 3х человек для полной пати...(и да ВСЯ лига(аж из 4 дуриков) включая Бэтмена тут умерли -_- )... Ну как говорил Пугало(и чутка исправим)... Вот как это было, вот как Рокстеди умерла ^_^
Оправдание прокатило бы в том случае, если бы еще так же параллельно плохой игре разрабатывалась и выходила хорошая, но нет, хоть земля 5, хоть земля 6, хоть считай каноном, хоть не считай, но других продолжений, окромя этого Отряда, нету и вряд ли предвидится в обозримой перспективе.
Ну почему.... (вроде как) был слух про дать белый свет именно тем, кто делал часть ОРИДЖИН, только БЕЗ всяких дебильных упоров в МУЛЬТИПЛЕЕР(которые лишние деньги сожрал и по сути был как 5е колесо) , а они хоть и сделали КЛОН своего рода СИТИ, но он получился годным(бои с боссами меня порадовали), часть про БЕТ Семью не беру , ибо она сделана словно студентами (опять-же привет андромеда)... т.ч. пока еще не все потеряно, а ЭТИ дурики символично поставили точку замочив ВСЮ Лигу и всадив Бэтсу пулю в башку(и как я понял Брюс своими руками всю свою семейку передушил под гипнозом , поэтому их даже не показали)... т.ч. будем ждать. И вообще тут создатели 2х игр про МОРДОР , делают игру про Чудо-бабу ииии , если она у них выстрелит, то Ворнеры могут дать добро им делать игру про Бэтса... Считай те-же были рельсы и частичные механики как в Бэтмене, т.ч. они +- знаю что да как...
так ориджинс в одной вселенной
Создано ДРУГОЙ студией, следовательно для меня -это другая игра , которая не относится к той вселенной ...
хз пробежал ночью обучение и знакомство с персонажами, пока вроде бы играется нормально
p s чет комментарий от ign какой-то лайтовый, как я понял они там с вб в котрах