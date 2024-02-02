Это те ребята из Rocksteady, создавшие культовую Batman Arkham? Появились первые оценки Suicide Squad

После подтверждения того, что игровые порталы не получили код на ранний обзор, рецензии на Suicide Squad: Kill the Justice League появились позже, чем обычно, а игра уже была доступна тем, кто купил Deluxe Edition несколько дней назад.

Теперь начали появляться первые рецензии, и они не дают хорошего представления об игре. Хотя на данный момент у игры в общей сложности менее 10 рецензий, на MetaCritic она уже имеет "желтый" рейтинг. Если сюжет и даже геймплей хвалят, то пустой открытый мир и крайне повторяющаяся структура миссий в итоге испортили игру.

Suicide Squad: Kill the Justice League в среднем получила 63 балла на MetaCritic.

Спойлер

VGC: Suicide Squad: Kill the Justice League - это визуально потрясающая игра про антигероев, в которую интересно играть, даже если ваши действия немного повторяются. Студия Rocksteady стильно завершает Arkhamverse, не поддавшись полностью демону живого сервиса.

Push Square: Несмотря на все наши претензии, мы не можем отрицать, что игра веселая. У сюжета нет хорошего финала, но он остается увлекательным на протяжении всего времени, боевка с элементами траверса действительно фантастическая, в нее потрясающе играть с друзьями, это одна из лучших по внешнему виду игр на PS5, она работает как мечта, и, если говорить об игре как сервисе, то она кажется существенным и щедрым предложением.

Games.cz: За веселым экшеном и хорошо проработанными персонажами скрывается стандартный лут-шутер, в котором вы повторяете около пяти действий до самого конца. Suicide Squad: Kill the Justice League могла бы сработать как короткий экшен-спин-офф от серии Arkham. Однако как игра, к которой вы будете возвращаться регулярно, она совершенно не подходит.

Areajugones: Это та самая Rocksteady Studios, которая когда-то создала культовую Batman: Arkham? Честно говоря, я уже не уверен, поскольку игра провалилась практически во всех мыслимых аспектах. Единственный способ порекомендовать ее - это приобрести ее по гораздо более низкой цене, чем на релизе.

IGN (обзор в процессе): Первые 11 часов игры в Suicide Squad: Kill the Justice League оставили у меня совершенно неоднозначные впечатления. Есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне не нравятся, и, что хуже всего, есть вещи, которые вообще не вызывают никакого эмоционального отклика. Жестокие бои могут быть забавными, а история о том, как герои и злодеи DC меняются ролями, в целом увлекательна, но в игре нет хорошо продуманных миссий, а многие системы лута в итоге оказываются неудачными.

Metro GameCentral ( обзор в процессе ): Возможно, в итоге мы возненавидим игру, потому что она уже начинает демонстрировать признаки значительного повторения, но это не та ситуация, когда Lords of the Ring: Gollum сразу стала частью списка худших игр 2023 года (ну, возможно, станет, но не должна). Из всего увиденного ясно, что Suicide Squad - не плохая игра. Но и хорошей ее не назовешь.

NME (обзор в процессе): Мы с нетерпением ждем финальной части, так как, похоже, это большая часть того, что предстоит сделать после прохождения кампании. Но на данный момент игра больше похожа на смесь нескольких игр. Фантастическая кампания омрачается повторяющимися миссиями, которые словно вышли прямо из 2010 года, неинтересными обновлениями и открытым миром, который кажется пустым, хотя в нем и интересно сражаться.