Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League посвятили новый трейлер Дэдшоту

После Капитана Бумеранга, Короля Акул и Харли Квинн в разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League из Rocksteady представили трейлер, посвящённый Флойду Лоутону, он же Дэдшот. Как опытный стрелок, Дэдшот хорошо обращается с винтовками и пистолетами, не говоря уже о том, чтобы сражаться на близком расстоянии с помощью ручных пушек.

Благодаря реактивному ранцу, украденному в Зале правосудия, он носится по Метрополису. Он также помогает при обстреле врагов или зависании на месте, чтобы лучше стрелять. Между ним и Зеленым Фонарем также есть некоторая вражда, и будет интересно посмотреть, как это разовьется.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие происходит во вселенной Аркхема, где Брэйниак вторгается на планету и обращает на свою сторону таких героев, как Супермен, Флэш и Зеленый Фонарь. Отряд проникает в город, чтобы уничтожить их и, возможно, остановить вторжение. Закрытая альфа-версия запланирована на период с 30 ноября по 4 декабря.