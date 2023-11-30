Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League посвятили новый трейлер Дэдшоту

После Капитана Бумеранга, Короля Акул и Харли Квинн в разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League из Rocksteady представили трейлер, посвящённый Флойду Лоутону, он же Дэдшот. Как опытный стрелок, Дэдшот хорошо обращается с винтовками и пистолетами, не говоря уже о том, чтобы сражаться на близком расстоянии с помощью ручных пушек.
Благодаря реактивному ранцу, украденному в Зале правосудия, он носится по Метрополису. Он также помогает при обстреле врагов или зависании на месте, чтобы лучше стрелять. Между ним и Зеленым Фонарем также есть некоторая вражда, и будет интересно посмотреть, как это разовьется.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие происходит во вселенной Аркхема, где Брэйниак вторгается на планету и обращает на свою сторону таких героев, как Супермен, Флэш и Зеленый Фонарь. Отряд проникает в город, чтобы уничтожить их и, возможно, остановить вторжение. Закрытая альфа-версия запланирована на период с 30 ноября по 4 декабря.
Верните уже белого Дэдшота(ಥ﹏ಥ)
Ну он типо был мексом, так что был немного смуглым - что в общем-то подходит под общую повистку. Но я не знаю зачем его делать прям чёрным-чёрным, они что, не любят мексиканцев?
Ну меня больше волнует что в Аркхемской вселенной он был в трёх играх - и был белым. Нахер тогда делать общую вселенную, если вы просто так перекрасили персонажа и делаете вид что так и должно быть.
Хотя не только Дедшоту не повезло - у Харли вообще жёппу украли.
ОМГ, я по ходу слепошара но я только заметил сюжет этой игры, точнее, подробности ее завязки
несколько раз прочитайте и вдумайтесь, я обращаюсь исключительно к фанатам комиксов "Отряд Самоубийц вторгается в город после вторжения Брейниака, который переманил на свою сторону таких супергероев как Супермен (к слову это персонаж, который даже в фильме размотал всю Лигу справедливости, может повернуть планету (тоже было в фильме), имеет слабость только к криптониту и к магии, питается от Солнца, выдержал заряд ядерной боеголовки и это только киношные сцены я перечислил, в комиксах он в разы сильнее), Флэш (самый быстрый человек на Земле, питается из Спидфорса с неограниченным запасом энергии, умеет просчитывать наперед массу исходов событий да и все способности превосходят даже Супермена в плане скорости) и Зеленый Фонарь (персонаж с неограниченным запасом силы Зеленых Фонарей, для персонажа с мощной силой воли и просто неограниченной фантазией этот перс становится просто Богом)
и вот против этих практически полубогов выступают Харли Квинн, которая умеет шутить, кривляться и импровизировать, девченка Джокера; Дэдшот, обычный человек с нечеловеским умением не промазывать; Король Акула, получеловек полуакула допустим; Капитан Бумеранг, чувак метающий бумеранги; чувак метающий огнем (забыл его имя, но вроде эль дьябло или что-то в этом роде, заранее извиняюсь) и еще мертвая богиня вроде с херней на башке в виде Луны, вот это да страшная девка даст просраться изначально, хотя я ее в трейлере вроде не видал; вроде всех перечислил
Мы имеем по итогу, что отряд обычных людей забрасывают в город с задачей остановить трех практически самых могущественных супергероев...вот если бы они создавали точно такой же сюжет, но вместо отряда был бы Бэтмэн, я бы еще поверил бы ибо Брюс всегда держит туз в рукаве и у него есть план на такие ситуации, Брейниак так вообще ИИ из будущего вроде
мне прям ну очень интересно, как они это обыграют, либо будет логичный интересный сюжет что маловероятно, либо будет тупая сюжетная кампания по типу Кларк Кент сидит в толчке из толчка его за очко хватает рука Акулы и вставляет в зад криптонит ну типо того, как пример тупого сюжета