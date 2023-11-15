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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 152 оценки

Rocksteady опубликовала системные требования к ПК и открыла предзаказы Suicide Squad: Kill the Justice League

monk70
Новости

Warner Bros. Games и Rocksteady объявили, что Suicide Squad: Kill the Justice League теперь доступна для предварительного заказа на всех платформах, поэтому, похоже, больше не будет дополнительных задержек этой игры.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в двух версиях — стандартной и Deluxe.

Стандартное издание

  • Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S (69,99 фунтов стерлингов) доступны для предварительного заказа в физическом и цифровом виде; Версия для ПК (59,99 фунтов стерлингов) доступна в цифровом формате (Steam или Epic Games Store).
  • Основная игра включает в себя первоклассное повествование Rocksteady и хаос в открытом мире, а также захватывающий опыт шутеров.
  • Сезонные обновления после запуска и зарабатываемые персонажи, расширяющие историю новыми миссиями, предметами и многим другим, доступные без дополнительной оплаты.
  • Доступ ко всем бесплатным уровням сезонных боевых пропусков (по мере их появления).
  • Четыре классических магазина, по одному для каждого члена отряда (бонус за предварительный заказ/доступен при запуске)
  • Четыре костюма разбойника, по одному на каждого члена отряда (только бонус за цифровой предварительный заказ PlayStation 5)

Deluxe-издание

  • Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S (99,99 фунтов стерлингов) доступны для предварительного заказа в физическом и цифровом виде; Версия для ПК (89,99 фунтов стерлингов) доступна в цифровом формате (Steam и Epic Game Store).
  • Весь контент стандартного издания и бонусы за предварительный заказ.
  • Четыре костюма Лиги справедливости, по одному на каждого члена отряда.
  • Три пресловутых оружия в стиле Черной Маски (пистолет, снайперская винтовка и тяжелое оружие).
  • Четыре тематические куклы-оружия Squad Golds, по одной на каждого члена отряда.
  • Один жетон премиум-боевого пропуска.
  • Четыре образца цвета экипировки No Shade, по одному варианту для каждого члена отряда (только цифровые версии)
  • Ранний доступ к игре на 72 часа до основного запуска 2 февраля (бонус за предварительный заказ).

Системные требования

Минимальные:

  • ОС: Win 10 (64 бит)
  • Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 3,20 ГГц.
  • Графика: NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 65 ГБ свободного места.
  • ОЗУ: 16 ГБ (2×8)

Рекомендуемые:

  • ОС: Win 10 (64 бит)
  • Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800 X3D.
  • Графика: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6800-XT (16 ГБ)
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 65 ГБ свободного места.
  • ОЗУ: 16 ГБ (2×8)
-11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Omnia Smirnow
3
KleptomaniacalAlbert

когда-то я думал они игру про супермена делают, а тут такое... чем-то напоминает sunset overdrive

0
PuserG

А есть тут фанаты DC? Что это за огромный прыщ над лобком?? Это часть классического костюма?

p.s. как же задолбала эта актриса, скоро игр не останется, куда её не добавляют.

-3
Omnia Smirnow

Это мешочек для пихуа!

-1
Slow Slade Snow Snake

А где она еще была? Я просто не знаю, не узнаю её, может не сильно в теме

-2
Stas776 Slow Slade Snow Snake

В Архкам Сити и Найт. Скорее всего, в мультике тоже была. В Аркхам Ориджинс хз

Хотя хз, про Харли ли он вообще

0