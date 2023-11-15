Rocksteady опубликовала системные требования к ПК и открыла предзаказы Suicide Squad: Kill the Justice League

Warner Bros. Games и Rocksteady объявили, что Suicide Squad: Kill the Justice League теперь доступна для предварительного заказа на всех платформах, поэтому, похоже, больше не будет дополнительных задержек этой игры.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в двух версиях — стандартной и Deluxe.
Стандартное издание
- Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S (69,99 фунтов стерлингов) доступны для предварительного заказа в физическом и цифровом виде; Версия для ПК (59,99 фунтов стерлингов) доступна в цифровом формате (Steam или Epic Games Store).
- Основная игра включает в себя первоклассное повествование Rocksteady и хаос в открытом мире, а также захватывающий опыт шутеров.
- Сезонные обновления после запуска и зарабатываемые персонажи, расширяющие историю новыми миссиями, предметами и многим другим, доступные без дополнительной оплаты.
- Доступ ко всем бесплатным уровням сезонных боевых пропусков (по мере их появления).
- Четыре классических магазина, по одному для каждого члена отряда (бонус за предварительный заказ/доступен при запуске)
- Четыре костюма разбойника, по одному на каждого члена отряда (только бонус за цифровой предварительный заказ PlayStation 5)
Deluxe-издание
- Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S (99,99 фунтов стерлингов) доступны для предварительного заказа в физическом и цифровом виде; Версия для ПК (89,99 фунтов стерлингов) доступна в цифровом формате (Steam и Epic Game Store).
- Весь контент стандартного издания и бонусы за предварительный заказ.
- Четыре костюма Лиги справедливости, по одному на каждого члена отряда.
- Три пресловутых оружия в стиле Черной Маски (пистолет, снайперская винтовка и тяжелое оружие).
- Четыре тематические куклы-оружия Squad Golds, по одной на каждого члена отряда.
- Один жетон премиум-боевого пропуска.
- Четыре образца цвета экипировки No Shade, по одному варианту для каждого члена отряда (только цифровые версии)
- Ранний доступ к игре на 72 часа до основного запуска 2 февраля (бонус за предварительный заказ).
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Win 10 (64 бит)
- Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 3,20 ГГц.
- Графика: NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 65 ГБ свободного места.
- ОЗУ: 16 ГБ (2×8)
Рекомендуемые:
- ОС: Win 10 (64 бит)
- Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800 X3D.
- Графика: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6800-XT (16 ГБ)
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 65 ГБ свободного места.
- ОЗУ: 16 ГБ (2×8)
когда-то я думал они игру про супермена делают, а тут такое... чем-то напоминает sunset overdrive
А есть тут фанаты DC? Что это за огромный прыщ над лобком?? Это часть классического костюма?
p.s. как же задолбала эта актриса, скоро игр не останется, куда её не добавляют.
Это мешочек для пихуа!
А где она еще была? Я просто не знаю, не узнаю её, может не сильно в теме
В Архкам Сити и Найт. Скорее всего, в мультике тоже была. В Аркхам Ориджинс хз
Хотя хз, про Харли ли он вообще