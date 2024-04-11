Уютный симулятор фермы SunnySide получил дату выхода

Merge Games и разработчик RainyGames объявили дату выхода SunnySide, и уже совсем скоро вы сможете получить в свои руки еще один уютный фермерский симулятор.
Согласно официальному заявлению в Steam, SunnySide выйдет 24 мая на ПК, а консольный релиз на PS5 и Xbox Series X|S запланирован на 10 июля.
Не похоже, что игра выйдет на консолях предыдущего поколения, да и версия для Nintendo Switch, похоже, тоже не планируется, так что вам придется покупать ее в Steam или на консолях текущего поколения, если вы хотите в нее поиграть.
В этой игре, которая, судя по всему, имеет много общего с такими играми, как Palia и Hokko Life от Team17, вам предстоит управлять своей собственной фермой. Как и во многих других играх этого жанра, вы будете выращивать урожай, ухаживать за животными и налаживать отношения с местными жителями.
По словам RainyGames, в SunnySide сделан акцент на модернизацию: нужно постараться использовать современные технологии, чтобы облегчить работу на ферме, и при этом выделить время для погружения в местное сообщество и его ценности.
.
хипстеры, хипстеры везде
Очередной "коузи" мусор.