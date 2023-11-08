Super Mario Bros. Wonder стала самой быстро продаваемой игрой про Марио: за 2 недели было продано 4,3 млн копий

Компания Nintendo объявила о том, что за первую неделю продаж новейшей игры из серии Super Mario Bros. Super Mario Bros. Wonder было продано более 4,3 млн. копий, что делает ее самой продаваемой игрой в серии.

С полным заявлением Nintendo по этому поводу можно ознакомиться ниже:

Игра Super Mario Bros. Wonder, вышедшая в мире 20 октября, за первые две недели продаж достигла суммарного объема продаж в 4,3 млн. копий. Это делает ее самой быстропродаваемой* игрой, связанной с Super Mario. Кроме того, игры, связанные с Super Mario, обычно продаются стабильно в течение длительного периода времени. Мы ожидаем, что эта игра станет привлекательным выбором для потребителей в предстоящий праздничный сезон и будет продолжать продаваться и в следующем году. Super Mario Bros. Wonder - это первая совершенно новая игра в серии игр Super Mario с боковым движением за последние 11 лет. Эта игра предлагает новые удивительные возможности для игры в двухмерного Марио, и мы считаем, что именно это, а также всеобщий ажиотаж, вызванный фильмом "Братья Супер Марио в кино", привело к большому объему продаж.

В игре Super Mario Bros. Wonder принц Флориан пригласил Марио и его друзей в Цветочное королевство. Однако когда Боузер нападает и сталкивается с Цветком Чудес, он сливается с замком принца. Конечно же, герои отправляются на поиски, чтобы остановить амбиции Боузера.

Игра состоит из шести миров, расположенных вокруг лепестковых островов, в которых можно исследовать в общей сложности 7 областей. На всех уровнях будет несколько типов окружения: пещеры, пустыни и луга.

На этапах игроки смогут получить новые бонусы, значки и "Чудо-цветок", который существенно меняет оформление окружения. Наряду с непрямым взаимодействием с игроками по сети в игре также будет присутствовать локальная игра для четырех игроков.

Игра Super Mario Bros. Wonder доступна для Nintendo Switch.