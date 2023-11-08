Super Mario Bros. Wonder стала самой быстро продаваемой игрой про Марио: за 2 недели было продано 4,3 млн копий

Компания Nintendo объявила о том, что за первую неделю продаж новейшей игры из серии Super Mario Bros. Super Mario Bros. Wonder было продано более 4,3 млн. копий, что делает ее самой продаваемой игрой в серии.
С полным заявлением Nintendo по этому поводу можно ознакомиться ниже:
Игра Super Mario Bros. Wonder, вышедшая в мире 20 октября, за первые две недели продаж достигла суммарного объема продаж в 4,3 млн. копий. Это делает ее самой быстропродаваемой* игрой, связанной с Super Mario. Кроме того, игры, связанные с Super Mario, обычно продаются стабильно в течение длительного периода времени. Мы ожидаем, что эта игра станет привлекательным выбором для потребителей в предстоящий праздничный сезон и будет продолжать продаваться и в следующем году. Super Mario Bros. Wonder - это первая совершенно новая игра в серии игр Super Mario с боковым движением за последние 11 лет. Эта игра предлагает новые удивительные возможности для игры в двухмерного Марио, и мы считаем, что именно это, а также всеобщий ажиотаж, вызванный фильмом "Братья Супер Марио в кино", привело к большому объему продаж.
В игре Super Mario Bros. Wonder принц Флориан пригласил Марио и его друзей в Цветочное королевство. Однако когда Боузер нападает и сталкивается с Цветком Чудес, он сливается с замком принца. Конечно же, герои отправляются на поиски, чтобы остановить амбиции Боузера.
Игра состоит из шести миров, расположенных вокруг лепестковых островов, в которых можно исследовать в общей сложности 7 областей. На всех уровнях будет несколько типов окружения: пещеры, пустыни и луга.
На этапах игроки смогут получить новые бонусы, значки и "Чудо-цветок", который существенно меняет оформление окружения. Наряду с непрямым взаимодействием с игроками по сети в игре также будет присутствовать локальная игра для четырех игроков.
Игра Super Mario Bros. Wonder доступна для Nintendo Switch.
Прикольно. Радует, что Марио спустя столько лет не перестаёт удивлять.
На дэнди что ли не наигрались...
то то люди просят у юбисофт Асасинов как раньше, не наигрались видимо
на nes игра выглядела прекрасно и по прежнему выглядит лучше чем все эти поделки