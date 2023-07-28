Состоялся выход геополитической стратегии Supreme Ruler 2030 в Steam

В этой игре вы можете испытать себя в роли главы государства и почувствовать всю ответственность за судьбу миллионов людей. Вы будете принимать важные решения, которые повлияют на мировую политику, экономику, науку и безопасность. Вам предстоит командовать армией, вести переговоры, развивать технологии и собирать разведданные. Ваша цель — сделать свою страну лидером мира и достигнуть одного из нескольких вариантов победы.

Игра имеет два режима: кампанию и песочницу. В кампании вы окажетесь в недалёком будущем, где мир стоит на грани катастрофы. Вы будете руководить одной из стран и пытаться выжить и преодолеть различные вызовы и угрозы. В песочнице вы можете создать свой собственный сценарий игры, выбрав любую страну и настроив различные условия и факторы. Игра даёт вам полную свободу действий и возможность поэкспериментировать с разными стратегиями и тактиками.