Состоялся выход геополитической стратегии Supreme Ruler 2030 в Steam

BattleGoat Studios объявила об официальном выпуске игры Supreme Ruler 2030, геополитической стратегии в реальном времени нового поколения для ПК, доступной в Steam.
Игра предлагает игрокам возможность выбрать регион и взять на себя роль лидера этой нации. Представлены почти все современные страны и регионы, от Афганистана до Зимбабве. Игроки контролируют финансы, промышленность, вооруженные силы, исследования и дипломатию выбранной страны. Геймплей происходит в режиме реального времени с переменной скоростью, что позволяет выполнять действия во время паузы для планирования и на более высоких скоростях, чтобы наблюдать за разворачивающимся действием. Министры правительства помогают игрокам, позволяя им управлять тем, что они хотят, и автоматизировать менее важные решения.
Игра включает переработанный игровой движок для поддержки 64-битной графики, графику DirectX 11 и более надежный ИИ как для военных, так и для управления страной. Улучшения освещения, эффектов, воды и ландшафта обеспечивают лучший визуальный опыт. Улучшения производительности позволяют ускорить игровой процесс. Пересмотренные сюжетные линии, военный инвентарь, дерево исследований, отношения между странами и главы государств создают совершенно новый опыт Supreme Ruler.
Особенности:
- Сыграйте в кампанию ближайшего будущего, основанную на напряженности и конфликтах в реальном мире.
- Возьмите под свой контроль любую нацию в режиме песочницы.
- Используйте Дипломатию, Торговлю, Шпионаж и Запугивание, чтобы влиять на политику других стран.
- Новые инструменты для взаимодействия с другими нациями. Новые договоры для подписания. Новые шпионские миссии для поддержки, подрыва или убийства лидеров других наций.
- Разрабатывайте новые технологии для улучшения вашей армии, промышленности и жизни ваших граждан.
- Модернизируйте свою экономику, чтобы поддержать свою социальную и военную политику.
- Сложный стратегический и тактический контроль ваших вооруженных сил в реальном времени.
- Детализированные точные армии современного мира вплоть до уровня батальона.
- Выберите свой уровень контроля. Принимайте все решения или используйте своих министров для помощи.
- Реалистичные модели снабжения, требующие от военачальников понимания того, что юнитам для выживания на поле боя требуется топливо и боеприпасы.
- Два разных вида карты - один визуально реалистичный для подробной карты, другой для точного анализа местности.
- Сражайся со стихиями. Полностью интегрированная модель погоды, влияющая на исход боя.
- Обновлен 64-битный игровой движок с поддержкой DirectX 11.
- До 15 игроков в многопользовательской игре по локальной сети или Интернету.