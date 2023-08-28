Новый геймплейный трейлер Sword Art Online Last Recollection посвятили игровым персонажам ©

Японское издательство Bandai Namco выпустило новый трейлер к игре Sword Art Online Last Recollection, в котором показаны игровые персонажи, т.е. те, которые могут быть использованы во время приключений в подземном мире. Также было объявлено о появлении демоверсии.

"Приняв на себя миссию по защите подземного мира от Векты, богини тьмы, Кирито будет нуждаться в любой помощи", - говорится в официальном пресс-релизе, а затем поясняется, что в игре появятся союзники из различных видеоигр Sword Art Online, а также знакомые по аниме лица, включая некоторых обитателей Темной территории, не встречавшихся в видеоиграх серии. "У каждого из них своя индивидуальность, и все они готовы спасти свой мир".

Что касается демоверсии Sword Art Online Last Recollection, то она появится в конце сентября, незадолго до выхода финальной версии игры, и будет доступна на всех платформах, на которых выйдет полная версия игры.

Кстати, Sword Art Online Last Recollection выйдет 6 октября 2023 года на PS4, PS5, PC, Xbox One и Xbox Series X/S.