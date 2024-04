Меха-экшен SYNDUALITY: Echo of Ada выйдет в этом году, согласно сообщению разработчиков

Новый меха-экшен SYNDUALITY: Echo of Ada с элементами шутера от Bandai Namco и студии Game Studio Inc. официально не имеет даты релиза. Тем не менее разработчики проекта уже несколько раз проводили закрытое тестирование, и судя по всему, последнее ЗБТ было весьма успешным. Авторы разослали письма благодарности всем участникам тестирования, где подтвердили свои намерения выпустить SYNDUALITY: Echo of Ada уже в этом году.

Представители студии Game Studio Inc. отправили сообщение на почту участников закрытого бета-теста, где попросили поделиться своими впечатлениями. Вместе с этим, они поблагодарили игроков за поддержку игры еще до релиза. Команда разработчиков обещает выпустить меха-экшен позднее в этом году.

Представители Bandai Namco уже успели опровергнуть письмо разработчиков, отметив, что дата релиза SYNDUALITY: Echo of Ada еще не определена. Сами разработчики позднее извинились перед сообществом и назвали утверждение "позднее в этом году" не совсем верным. В студии Game Studio Inc. отметили, что они выпустят игру только после тщательного тестирования и проверки отзывов от игроков.