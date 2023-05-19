System Shock 2 11.08.1999
9.2 253 оценки

System Shock 2 Enhanced Edition демонстрирует значительные визуальные улучшения на новых скриншотах

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Procy_on
Новости

Ремейк System Shock уже почти готов, поэтому сейчас самое время напомнить, что компания Nightdive Studios также работает над обновлением System Shock 2. System Shock 2 Enhanced Edition, как оно официально называется, не будет полным обновлением, как грядущий ремейк System Shock, но она обещает сделать великолепный иммерсивный симулятор от Irrational выглядящим и играющим настолько хорошо, насколько это возможно.

System Shock 2 была выпущена в 1999 году, и даже тогда она не была великолепно выглядящей игрой. Однако она была великолепно сделана. И хотя она, к сожалению, не стала хитом продаж, она получила широкое признание критиков и оказалась чрезвычайно долговечной и влиятельной.

На протяжении многих лет фанаты создавали различные моды и пакеты визуальных обновлений, чтобы придать System Shock 2 столь необходимый облик, но собрать и установить их все - настоящая морока. Enhanced Edition призвана упростить эту задачу: собрать все эти разрозненные ассеты в единый пакет.

System Shock 2: Enhanced Edition была создана с целью реинжиниринга оригинального кода, чтобы перенести SS2 на движок KEX Engine и впервые выпустить на консолях нового поколения. Nightdive также сотрудничает с сообществом systemshock.org, чтобы интегрировать все лучшие моды и обновления. Все кинематографические эффекты, текстуры, модели персонажей и оружия были обновлены.

Наши художники сохранили силуэты персонажей, добавив дополнительные полигоны, чтобы сгладить некоторые острые углы, а все текстуры были перерисованы, используя оригиналы в качестве основы. Мы ни в коем случае не удаляем оригинальную игру, так что если вы хотите пройти ванильную игру и установить нужные вам моды, это всегда будет возможно.
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Вы можете увидеть разницу на приведенных выше скриншотах. Визуальные эффекты являются наиболее очевидным обновлением, но гендиректор Nightdive Стивен Кик сказал, что самое большое отличие в System Shock 2 Enhanced Edition можно будет увидеть в обновленном многопользовательском режиме игры. Кооперативная игра была добавлена в оригинальную System Shock 2 в патче после запуска, и она была очень неудобной и часто вылетала. По словам Кика, мультиплеер в Enhanced Edition "был переработан, чтобы создать бесшовный опыт", и упростит процесс соединения с другими игроками и обеспечит более плавный и стабильный опыт.

Дата выхода System Shock 2 Enhanced Edition еще не определена, но до выхода ремейка System Shock осталось менее двух недель - он выйдет 30 мая. Предварительно купив игру в Steam или GOG, вы получите System Shock 2 Enhanced Edition бесплатно, когда она выйдет.

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Комментарии: 1
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Destroited

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