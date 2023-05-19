System Shock 2 Enhanced Edition демонстрирует значительные визуальные улучшения на новых скриншотах ©

Ремейк System Shock уже почти готов, поэтому сейчас самое время напомнить, что компания Nightdive Studios также работает над обновлением System Shock 2. System Shock 2 Enhanced Edition, как оно официально называется, не будет полным обновлением, как грядущий ремейк System Shock, но она обещает сделать великолепный иммерсивный симулятор от Irrational выглядящим и играющим настолько хорошо, насколько это возможно.



System Shock 2 была выпущена в 1999 году, и даже тогда она не была великолепно выглядящей игрой. Однако она была великолепно сделана. И хотя она, к сожалению, не стала хитом продаж, она получила широкое признание критиков и оказалась чрезвычайно долговечной и влиятельной.



На протяжении многих лет фанаты создавали различные моды и пакеты визуальных обновлений, чтобы придать System Shock 2 столь необходимый облик, но собрать и установить их все - настоящая морока. Enhanced Edition призвана упростить эту задачу: собрать все эти разрозненные ассеты в единый пакет.

System Shock 2: Enhanced Edition была создана с целью реинжиниринга оригинального кода, чтобы перенести SS2 на движок KEX Engine и впервые выпустить на консолях нового поколения. Nightdive также сотрудничает с сообществом systemshock.org, чтобы интегрировать все лучшие моды и обновления. Все кинематографические эффекты, текстуры, модели персонажей и оружия были обновлены.



Наши художники сохранили силуэты персонажей, добавив дополнительные полигоны, чтобы сгладить некоторые острые углы, а все текстуры были перерисованы, используя оригиналы в качестве основы. Мы ни в коем случае не удаляем оригинальную игру, так что если вы хотите пройти ванильную игру и установить нужные вам моды, это всегда будет возможно.

Вы можете увидеть разницу на приведенных выше скриншотах. Визуальные эффекты являются наиболее очевидным обновлением, но гендиректор Nightdive Стивен Кик сказал, что самое большое отличие в System Shock 2 Enhanced Edition можно будет увидеть в обновленном многопользовательском режиме игры. Кооперативная игра была добавлена в оригинальную System Shock 2 в патче после запуска, и она была очень неудобной и часто вылетала. По словам Кика, мультиплеер в Enhanced Edition "был переработан, чтобы создать бесшовный опыт", и упростит процесс соединения с другими игроками и обеспечит более плавный и стабильный опыт.

Дата выхода System Shock 2 Enhanced Edition еще не определена, но до выхода ремейка System Shock осталось менее двух недель - он выйдет 30 мая. Предварительно купив игру в Steam или GOG, вы получите System Shock 2 Enhanced Edition бесплатно, когда она выйдет.