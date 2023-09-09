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Tales of Arise 10.09.2021
8 338 оценок

Авторы Tales of Arise отпраздновали вторую годовщину праздничной иллюстрацией

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butcher69
Новости

В честь второй годовщины выхода Tales of Arise, компания Bandai Namco опубликовала праздничную иллюстрацию с изображением главных героев Альфена и Шионн.

В Tales of Arise усовершенствована графика с помощью нового "Атмосферного шейдера", который отображает мир так, как будто это нарисованная вручную картина. Кроме того, усовершенствована боевая система, что позволяет улучшить зрелищность и получить прямую обратную связь с действиями игрока. Наконец, графика, боевая система, персонажи и сюжет в совокупности представляют собой яркий и реалистичный мир, который, как надеются разработчики, погрузит игроков в атмосферу игры.

Tales of Arise вышла 10 сентября 2021 года и доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лобо

Я бы сказал сюжет в игре довольно обычный

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МАХАН МАХАНОВИЧ

Там графомании много, но игра интересная все равно

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