Инсайдер назвал имена двух главных актеров Grand Theft Auto 6

Rockstar Games анонсировала GTA 6 в прошлом году, представив двух главных героев: Люсию и Джейсона. С тех пор геймеры активно пытаются выяснить, кто именно играет этих персонажей. Сегодня мы получили информацию от LegacyKillaHD, ютубера с более чем 700 000 подписчиков, который известен своими сенсационными расследованиями в сообществе GTA.

В своем новом видео LegacyKillaHD утверждает, что роль Люсии исполнила актриса Манни Перес. Это имя может быть неизвестно фанатам GTA, но голос знаком из GTA Online. Перес озвучивала несколько мелких персонажей в игре. Она также снималась в сериалах "Джессика Джонс", "Закон и порядок" и других, но ее опыт в видеоиграх ограничен.

Как правило, Rockstar Games выбирает для своих проектов малоизвестных актеров, особенно в мире видеоигр, и Перес соответствует этим критериям.

Также сообщается, что роль Джейсона может исполнить Дилан Рурк, также малоизвестный актер, который ранее не работал в сфере видеоигр. Его лицо могут узнать фанаты "Американской семейки" и "Анатомии страсти" и никогда не работал в сфере видеоигр.

Правда это или нет, никто не знает. Инсайдер, о котором идет речь, в прошлом был надежным, но в то же время не раз ошибался. Если честно, это касается практически всех инсайдеров и утечек, потому что иногда люди получают неверную информацию из плохих источников, а также потому, что со временем все меняется. Другими словами, воспринимайте все здесь с долей недоверия. В данном случае, если эта информация достоверна, она не изменится, так как Rockstar Games не собирается переснимать ни одного из актеров на данном этапе проекта.

Что касается Rockstar Games, то она никак не прокомментировала ни этот слух, ни порожденные им спекуляции.